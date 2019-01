Calciomercato Juventus | Benatia resta | Kean ha deciso il suo futuro

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - l'offerta dei bianconeri al calciatore è da 34 milioni di euro : Aaron Ramsey Juventus, i bianconeri preparano i botti di Capodanno: pressing sul centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal, le ultime.

Kean resta alla Juventus/ Calciomercato - bloccata la partenza e proposto il rinnovo all'attaccante : Moise Kean resterà alla Juventus fino alla fine della stagione, la dirigenza bianconera ha deciso di non lasciarlo partire in prestito

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : i tre nomi per gennaio e giugno : Calciomercato Juventus – La Juventus fino al momento ha disputato una stagione molto importante, i bianconeri guidano con margine il campionato di Serie A, fino al momento solo vittorie e due pareggio contro Genoa ed Atalanta. I bianconeri si candida ad essere grande protagonisti anche in Champions League ma nel frattempo anche al mercato, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Allegri blocca Benatia - ma il difensore cerca spazio - 1 gennaio - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 1 gennaio: Allegri blinda Benatia, ma il difensore cerca spazio. Su di lui si fanno avanti Dortmund e Schalke 04.

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Juventus - gennaio : spunta una cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara alla prossima e imminente sessione di mercato invernale. Salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà nessun movimento in entrata, tutto però potrebbe dipendere da Benatia e dalla sua decisione in vista del prossimo futuro. Il difensore marocchino starebbe valutando la possibilità di cambiare aria fin da subito in […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: spunta una cessione a sorpresa ...

Calciomercato Juventus - Isco chiude ai bianconeri a gennaio : Calciomercato Juventus – Intervistato ai microfoni di Deportes Cuatro, Isco, centrocampista del Real Madrid, ha allontanato le voci che lo vedrebbero prossimo a salutare i Galacticos nel corso della sessione di Calciomercato di gennaio per accasarsi in un altro top club europeo. Le dichiarazioni odierne da parte del giocatore spagnolo sarebbero infatti le seguenti: “Non […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco chiude ai ...

Calciomercato Juventus : Ramsey vuole i bianconeri - ma il PSG… : Calciomercato Juventus, TUTTO SU Ramsey- Se proprio vogliamo trovare un reparto nella Juventus che sta, forse, rendendo sotto le aspettative è il centrocampo. Un’osservazione minuziosa, come a voler trovare a tutti i costi un difetto nell’armata bianconera che può essere aggiustato nei prossimi mesi. I numeri però parlano: la Juventus dai centrocampisti non ha ottenuto […] L'articolo Calciomercato Juventus: Ramsey vuole i bianconeri, ma il ...

Calciomercato Juventus - gennaio : Spinazzola incedibile - occhio alla novità : Calciomercato Juventus- Tutto pronto per l’inizio della sessione di mercato invernale. La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista nonostante difficilmente effettuerà operazioni in entrate. Paratici, tuttavia, getterà le basi per le prossime mosse in vista dell’estate. Secondo quanto trapelato da “Rai Sport”, la Juventus avrebbe messo le mani in maniera concreta su […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Cuadrado perdita importante - ma la rosa può supplire alla sua mancanza' : Abbiamo una rosa importante che può supplire alla sua mancanza per gli appuntamenti che verranno", ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Calciomercato Juventus - Isco obiettivo concreto : nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Un affare che potrebbe decollare già a partire dai prossimi mesi per poi essere concretizzato a cavallo della prossima estate. La Juventus segue Isco e lo fa in maniera chiara e decisa. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista spagnolo, ormai in rotta con il proprio club. Un affondo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco obiettivo concreto: nuovo retroscena proviene da Serie A News ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...