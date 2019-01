Calciomercato Inter Ultime notizie | si lavora per portare in Italia Brazao | il Chievo

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : torna di moda Dembelè - ma anche il Monaco cerca il belga del Tottenham : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Ritorna l'ipotesi Dembelè dal Tottenham: il belga è in scadenza di contratto ma è corteggiato dal Monaco.

Calciomercato Inter - l’ultima idea di Marotta a parametro zero : Calciomercato Inter, Beppe Marotta a caccia di uno svincolato di lusso in arrivo dalla Premier League per la prossima estate Calciomercato Inter, Beppe Marotta inizia a muoversi al fianco di Ausilio. Come fatto alla Juventus, il dirigente sta dando un’occhiata attenta ai futuri svincolati, che già da gennaio saranno liberi di firmare un nuovo contratto che partirà dalla prossima estate. Tra i calciatori in scadenza nel 2019, ce ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato - Juve-Inter - che duelli : per Romero è asta - Allegri aspetta il sì di Todibo : Cristian Romero, 20 anni, e Jean-Clair Todibo, 19 . Lapresse-Afp Tempo di mercato, tempo di nuovi duelli tra Juventus e Inter. Se sul campo i bianconeri stanno dimostrando di non avere rivali, almeno ...

Calciomercato Inter - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si lavora in ottica futura - tra riscatti e caccia ad un regista : Dopo anni da grande protagonista nella finestra di mercato invernale, questa volta l’Inter potrebbe vivere un gennaio decisamente più tranquillo del solito. La formazione allenata da Luciano Spalletti, infatti, ha dato buone risposte in questo inizio di stagione, per cui la dirigenza nero-azzurra non ha la necessità di particolari rivoluzioni nel Calciomercato di metà anno. Al momento, infatti, l’Inter sembra più concentrata sul ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Inter - parla l'agente di Keita : Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Calenda, agente dell'attaccante senegalese classe 1995, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: La storia di Keita all'Inter ...

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “Dybala quasi nostro - Modric non trattato” : Calciomercato Inter, LE VERITA’ DI Ausilio- Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo speciale di Sky Sport dedicato, Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena del mercato nerazzurro. Trattative più o meno recenti, e più o meno avviate, che avrebbero potuto dare all’Inter un volto diverso da quello attuale. Sliding Doors di mercato che, chissà, potevano […] L'articolo Calciomercato Inter, Ausilio: “Dybala quasi nostro, ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Calciomercato Inter - no a Mourinho : Ausilio va avanti con Spalletti. : Non è che dico no, io vorrei lui e Messi, vorrie avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire ...

Calciomercato Inter - occhi su Brazao : il brasiliano classe 2000 è il portiere del futuro : Il presente dice Samir Handanovic, ma l' Inter si sta già muovendo per trovare il portiere del futuro . Mirino ben puntato e obiettivo individuato, la società nerazzurra è molto Interessata a un ...

Calciomercato Inter - le verità di Ausilio a Di Marzio : Mourinho - Modric e le strategie future : Non è che dico no, io vorrei avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire no. Al di là che non ci ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...