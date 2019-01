Calciomercato | colpo Pulisic per il Chelsea | al Dortmund 64 milioni | resta in Bundesliga

Calciomercato Chelsea - che colpo per Sarri : arriva Pulisic [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Chelsea – Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti in casa Chelsea, la squadra ha perso terreno dalla vetta ma l’impatto del tecnico Maurizio Sarri è stato comunque strepitoso, il club sta ricostruendo e l’ex Napoli rappresenta sicuramente la figura migliore. I Blues hanno bisogno di innesti e nelle ultime ore hanno piazzato un colpo importante: dal Borussia Dortmund arriva Christian Pulisic, classe ...

Calciomercato - Moratti : “Al colpo Ronaldo avrei risposto con Messi” : Moratti MESSI – “Come avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L’Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l’avremmo fatto….”. Massimo Moratti si confessa ai microfoni di Sky Sport e accende entusiasmo e le nostalgie dei tifosi interisti rievocando i suoi anni ruggenti. Ecco cosa ha detto ai microfoni dell’emittente satellitare. […] L'articolo Calciomercato, Moratti: ...

Calciomercato Milan - il doppio colpo di Leonardo per rispondere al 'no' di Muriel : Calciomercato Milan, i rossoneri devono reagire dopo la batosta subita nella trattativa per Muriel il quale andrà alla Fiorentina Calciomercato Milan , come noto è sfumato l'affare Muriel. Il ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

Il Calciomercato oggi – Doppio colpo del Bologna : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. Ha bisogno di rinforzi il Bologna, situazione difficilissima per la squadra di Filippo Inzaghi, la dirigenza ha chiuso nelle ultime ore per un Doppio colpo, si tratta del centrocampista del Torino Soriano e dell’attaccante Sansone. Si tratta di due colpi di altissimo ...

ll Calciomercato oggi – Il primo colpo della Juve per la prossima stagione : ll calciomercato oggi – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la prossima stagione. ...

Calciomercato Milan - Duncan : colpo da 20 milioni : Più facile, per il club rossonero, è arrivare a Duncan : secondo 'sport mediaset', su questo fronte si è registrata un'apertura. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di ...

Chelsea - Calciomercato alternativo : il primo colpo di Sarri è… uno psicologo? : Questione di testa, prima di tutto. Il calcio è anche psicologia e Sarri vuole riportare sulla retta via il suo Chelsea, attualmente a -11 dal Liverpool capolista, al quarto posto del campionato ...