Champions League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Coppa Italia 2019 Calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

Tabellone Coppa Italia Calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Serie B Calcio oggi - orari - programma e tv delle partite. Calendario e diretta streaming : Ultima giornata del girone d’andata per il campionato di calcio di Serie B. Un turno con tanti scontri interessanti che definirà il quadro finale della situazione al giro di boa. La capolista Palermo andrà sul campo del Cittadella mentre la seconda forza della “cadetteria” il Brescia affronterà in trasferta il Benevento. Molto interessante il match tra Salernitana e Pescara mentre il Verona dovrà affrontare il Foggia nella ...

