Buon anno nuovo! E ricordiamoci di rispettarci tutti

Ornella Muti : "Dovevo interpretare Veronica Lario in Loro di Sorrentino - ma non sempre le cose vanno a Buon fine" : Un appuntamento rimandato. O almeno, ci spera. L'attrice Ornella Muti ha parlato con La Stampa, raccontando come abbia rifiutato una parte molto importante per Loro, il film su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino. Un rifiuto importante, ma che spera non precluderà altre opportunità di lavoro con il regista napoletano."Le cose non sempre vanno a buon fine. Non era un appuntamento che dovevamo avere, Sorrentino ed io".Avete solo ...

Il 2019 sarà peggiore. Buon anno : Il 2019 sarà peggiore. Al Governo Salvini succederà il Governo Salvini 2. Per elezioni anticipate o per transumanze parlamentari. Immediatamente prima o immediatamente dopo le elezioni europee, comunque entro i due equinozi o solstizi. Un Governo senza il M5S, con le frantumaglie delle destre berlusconiane e meloniane. Oppure, perfino peggio, ancora con il M5S, ridotto da partner subalterno qual è oggi a puro zerbino, alibi ...

Va a trovare la madre per gli auguri di Buon anno - la trova morta nella vasca da bagno : La donna aveva 77 anni e a stroncarla è stato probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta in provincia di Macerata.Continua a leggere

Buone feste e felice anno nuovo : frasi divertenti e originali da spedire fino all'Epifania : Sono passati Natale e Capodanno e non avete ancora trovato il tempo di spedire i tradizionali auguri ad amici e parenti? Eravate in vacanza e ora siete alla ricerca di una frase perfetta anche se tardiva? Niente paura, le vacanze natalizie non sono ancora finite e potete ancora inviare gli auguri ai vostri cari per dimostrare il vostro affetto e il vostro pensiero per l'anno appena cominciato. Per ben figurare, potranno venire in vostro aiuto le ...

Buoni propositi (low cost) per l’anno nuovo : Anno nuovo, vita nuova: è tempo di Buoni propositi. Se anche tu sei alla ricerca di qualche spunto per partire al partire al meglio con il nuovo anno, ecco qualche idea low cost da inserire nella lista delle cose da fare! Per iniziare bene il nuovo anno (e tirare un pò le somme dell’anno passato), è ormai una tradizione trascrivere dei Buoni propositi da seguire: ci aiutano ad evitare gli errori fatti nei mesi precedenti e ci danno una ...

Da Georgina e Wanda a lady Immobile : il sexy 'Buon anno' delle Wags FOTO : Il 2019 è arrivato, dopo le feste del 31 dicembre è il momento di fare gli auguri a tutti. Anche per le donne del mondo del calcio: dalle Wags come Georgina Rodriguez , a Dubai insieme al suo Cristiano Ronaldo, e Wanda Nara , in total white con Mauro Icardi, a Diletta Leotta . Nella nostra FOTOGALLERY alcuni ...

Di Maio e Di Battista in un video insieme per augurare Buon anno agli italiani : Arrivano direttamente da Moena (Trentino Alto Adige) gli auguri social di due tra i più grandi pilastri storici del Movimento 5 Stelle. Stretti nei cappotti pesanti, protetti dal freddo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, di nuovo insieme dopo sette mesi di lontananza, parlano al popolo italiano esponendo i progetti politici futuri ed elencando ciò che è stato portato a termine. Movimento 5 Stelle: l'importanza della lotta alla casta. Uno ...

Sea you e Buonannon : Si apre l’anno nuovo più o meno come si era aperto quello appena andato, e anche il suo predecessore: con due navi del soccorso umanitario (i famigerati taxi del mare) di due ong tedesche, la Sea Watch e la Sea Eye, che se ne stanno da giorni a cavalcioni dei marosi sempre più agitati, sotto il vent

Terremoto - non è un Buon anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Trump : Buon anno anche ai miei haters e ai media racconta-balle - : Rilassatevi e godetevi il viaggio, stanno succedendo grandi cose nel nostro paese!" Nel suo discorso di fine anno alla nazione, Donald Trump ha sottolineato la crescita dell'economia e l'aumento ...

Di Maio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di Buon anno sulla neve : Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. 'Un mondo di Auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui ...

Auguri di Buon anno - Capodanno 2019/ Gli auguri 'rissosi' di Donald Trump su Twitter ai nemici haters : buon anno! Capodanno 2019, feste e nuovi propositi: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...