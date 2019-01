Bufera in casa Icardi-Nara | Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez | il commento al veleno

sportfair

: C’è una bufera di neve pazzesca e sto saltando di gioia per tutta casa?? - sorridimishay : C’è una bufera di neve pazzesca e sto saltando di gioia per tutta casa?? - YALLBICCIS : io e mamma dovevamo uscire per andare a fare delle commissioni, ma vista la bufera che c'è fuori, siamo rimaste a casa - ___Caelien : Questo torcicollo con mal di testa annesso sono un memorandum del mio corpo che mi vuole in stato comatoso in casa,… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Lapostata daconscatena l’ira della cognata: è ancora guerra inLa famigliacrea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno in campo, previsto per il 19 gennaio.Oggi, unata danelle sue Storie Instagram, sta facendo discutere: la moglie diha condiviso un’immagine nella quale è immortalato il suo ex marito, mentre parla con la sorella Zaira. L’attaccante del Vasco da Gama si trova probabilmente nello stesso luogo della famigliaper poter trascorrere del tempo con i sui tre figli, avuti da...