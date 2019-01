Brasile | si insedia il presidente Bolsonaro  «Ci libereremo del socialismo» Foto

Brasile - si insedia il presidente Bolsonaro : Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Sono le 14,15 a Brasilia, quando il corteo di auto blindate lascia la residenza immersa nel verde Granja do Torto per avviarsi ...

Brasile - si insedia Bolsonaro : "Ecco come ricostruirò il Paese" : Occhi puntati anche sul ministro dell'Economia, l'ultraliberista Paulo Guedes, che si è formato in quella stessa università di Chicago che ispirò la politica economica del defunto dittatore cileno ...

Brasile - Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente : Jair Bolsonaro, vincitore delle elezioni presidenziali, si è insediato come presidente del Brasile: a proclamarlo è stato il presidente del Senato, Eunício Oliveira, durante il giuramento e la ...