Brasile : Moro omaggia Falcone-Borsellino : ANSA, - SAN PAOLO, 2 GEN - Sergio Moro, l'ex magistrato simbolo delle inchieste anticorruzione brasiliane, note come Lava Jato, ha ricordato oggi le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ...

Nasce sana dall’utero di una donatrice morta un anno prima : clamoroso caso in Brasile : Quando la forza della vita riesce a superare persino l’indistruttibile barriera della morte, ecco che la fantascienza può far pace con la scienza. Ne è dimostrazione vivente una piccola brasiliana di quasi un anno, nata a San Paolo del Brasile il 15 dicembre del 2017, da ben due madri. E questo non è certo l’aspetto più singolare della vicenda, poiché una delle due madri era già deceduta un anno prima che la piccola Nascesse. ...Continua a ...

Shock Formula 1 - clamorosa rissa tra piloti dopo il gran premio del Brasile : E’ andato in scena il gran premio di Formula 1 in Brasile, vittoria per Hamilton con la Mercedes che si è laureata campione del mondo anche nei costruttori ma episodio clamoroso al termine della gara, rissa tra Verstappen ed Ocon. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla piattaforma. Momenti davvero di grande tensione che si sono ...

F1 - mani addosso tra Verstappen e Ocon : clamorosa rissa tra i due piloti dopo il Gp del Brasile [VIDEO] : Il pilota della Red Bull va a cercare il francese dopo il Gp del Brasile, mettendogli le mani addosso Clamoroso quanto successo al termine del Gp del Brasile, Max Verstappen è andato infatti a cercare Esteban Ocon per farsi giustizia da solo dopo il contatto avvenuto nel corso della gara. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla ...

Formula 1 - clamoroso team radio di Vettel in Brasile : 'Qualcosa balla tra le mie gambe...'. VIDEO : La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un ...

Clamoroso dal Brasile! Ronaldinho ha perso tutto : sul suo conto ci sono solo… 6 euro : Notizie clamorose in arrivo dal Brasile: Ronaldinho sarebbe rimasto con soli 6 euro sul conto in banca e avrebbe una multa da 2 milioni da pagare-- Lo abbiamo visto con la maglia del Barcellona, con quella del Milan, con la casacca verde-oro del Brasile e con quela di diverse altre squadre: Ronaldinho ha cambiato diverse casacche nella sua carriera, ma una cosa è rimasta sempre uguale, il suo sorriso. Eppure, adesso che ha smesso di ...

Brasile : accettando di diventare super-ministro per Bolsonaro - Sergio Moro ha perso la faccia : “Não, jamais, jamais”. No, mai, mai. Così, il 5 novembre del 2016, quando l’inchiesta Lava Jato era ancora ai suoi albori, il giudice Sergio Moro aveva risposto a Fausto Acevedo, un giornalista de O Estado de S. Paulo, che gli chiedeva se avesse qualche intenzione, nell’immediato o in futuro, di cavalcare l’onda della sua improvvisa popolarità per “darsi alla politica”. “Io – aveva senza esitazioni risposto – faccio un altro mestiere”. Ed aveva ...

Brasile : Sergio Moro sarà superministro di Bolsonaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : Sergio Moro sarà superministro : ANSA, - SAN PAOLO, 1 NOV - Sergio Moro, il magistrato simbolo delle inchieste anticorruzione in Brasile, ha annunciato oggi che ha accettato di essere a capo di un "superministero" che riunirà la ...