Brasile | Bolsonaro toglie le terre agli indigeni e le consegna alle lobby agricole

Brasile - Bolsonaro toglie agli indigeni la gestione dei confini dei loro territori e la affida alla lobby dei proprietari agricoli : Jair Bolsonaro toglie la gestione dei confini dei loro territori alle popolazioni indigene e la affida alla ministra che rappresenta le lobby dei proprietari agricoli . E’ uno dei primi provvedimenti adottati dal nuovo presidente del Brasile a poche ore d alla cerimonia di insediamento. Bolsonaro ha tolto alla Fondazione Nazionale per gli indigeni (Funai) una delle sue funzioni più importanti e significative: l’identificazione e ...

Il mio incubo si avvera - con Bolsonaro il Brasile torna ai militari : No, non era un incubo . E tra i peggiori. È realtà, una tristissima e preoccupante realtà: Jair Bolsonaro , 63 anni, politico della destra più estrema, un personaggio che odia le donne, gli omosessuali, i neri e le popolazioni indigene, è stato eletto, a Brasilia, trentottesimo presidente del Brasile .Un successo ottenuto grazie a un "golpe mediatico", ovvero alla potenza dei social e alla forza delle fake news. ...

Il Brasile ad una svolta - Bolsonaro giura da Presidente : “Cambieremo il destino del Paese” : "Valorizzeremo la famiglia e le nostre tradizioni giudaico-cristiane, combatteremo l'ideologia di genere", così si è presentato nel suo discorso di insediamento il neo Presidente brasiliano Jair Bolsonaro , confermando gli obiettivi chiave del suo programma elettorale che lo ha portato alla vittoria come la sicurezza.Continua a leggere

La parata in Rolls Royce del populista Bolsonaro : "Cambieremo il Brasile" : ... ispirata alla scuola di Chicago, di cui uno dei suoi membri, Paulo Guedes, è appunto il ministro dell'Economia del nuovo governo. Presenti in prima fila per l'insediamento del nuovo 'Trump tropicale'...