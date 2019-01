Brasile | Bolsonaro prende la guida del Paese | “Cambieremo il nostro destino” 

Chi è Michelle Bolsonaro - 'primeira dama' del Brasile : ... look semplice e mai appariscente, jeans e T-shirt senza gioielli, Michelle de Paula Firmo Reinaldo, 38 anni, è rimasta lontana dalla prima linea della politica e divide il suo tempo tra le sue due ...

DIARIO Brasile / Liberismo & lobby - 14 milioni di disoccupati : comincia "in tv" l'era Bolsonaro : Jair Messiás Bolsonaro ha assunto l'incarico di 38esimo presidente del BRASILE . Deve vedersela con le opposizioni. Non i partiti, ma una tv.

Brasile - si insedia il presidente Bolsonaro : Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Brasile , il trionfo di Bolsonaro Sono le 14,15 a Brasilia, quando il corteo di auto blindate lascia la residenza immersa nel verde Granja do Torto per avviarsi ...

Bolsonaro Giura : Brasile senza divisioni : Si apre l'era Bolsonaro , l'ex militare di estrema destra è diventato oggi il 38esimo presidente del Brasile , aprendo una nuova era politica nella storia del colosso sudamericano - Jair Bolsonaro si è insediato oggi come presidente del Brasile , insieme al suo vice, il Generale Hamilton Mourao. " Voglio un patto nazionale" per "...

Bolsonaro giura : 'Voglio un Brasile senza discriminazioni e divisioni' : ... proponendo un 'patto nazionale tra la società civile e i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario' per un programma conservatore nel sociale e liberale in economia: 'Uniamo le persone, ...

Brasile - Bolsonaro giura come presidente : 20.36 Acclamato da decine di migliaia di sostenitori il leader della destra populista Jair Bolsonaro ha giurato e si è insediato come presidente del Brasile, insieme al suo vice,il generale Mourao. La proclamazione da parte del presidente del Senato, Oliveira, durante la cerimonia nella sede del potere legislativo a Brasilia. "Avremo un periodo di grandi sfide, ma anche di grande speranza",ha detto nel discorso d'insediamento."Abbiamo ...