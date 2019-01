Boxe | Mayweather ride delle polemiche | migliaia di yen sui sedili

Boxe - Floyd Mayweather torna e demolisce Nasukawa in 138 secondi! Esibizione con montepremi faraonico : Il ciclone Floyd Mayweather si è abbattuto sul ring di Saitama (Giappone) e ha letteralmente travolto il malcapitato Tenshin Nasukawa. Money ha mandato al tappeto il 20enne nipponico in appena 138 secondi: sono bastati poco più di due minuti alla grande icona del pugilato per stendere il padrone di casa in una semplice Esibizione che si distingueva per la borsa faraonica di circa 77 milioni di euro. Il match, iniziato allo scoccare della ...

Boxe - Mayweather e il garage da quasi 2 milioni di dollari : Quattro Rolls-Royce , una Maybach , una Ferrari 488: questa la collezione privata di automobili mostrata da Floyd Mayweather con un video su Instagram. Un garage esclusivo d a quasi 2 milioni di euro ...

Boxe - Mayweather torna per una esibizione 'I 9 più pagati di sempre' : ROMA - 'Ho intenzione di combattere con quel ragazzo per nove minuti, ma sarà la sfida di esibizione, la meglio pagata di tutti i tempi'. Floyd Mayweather, dopo una serie di conferme e smentite, ...

Boxe - Mayweather cambia idea : “esibizione di 9 minuti contro Nasukawa - la più pagata di tutti i tempi” : Floyd Mayweather ha dato il suo ok alla sfida contro Tenshin Nasukawa, non saranno consentiti calci, ma solo pugni ammessi nel pugilato Il ritorno di Floyd Mayweather sul ring ha preso un’inaspettata nuova svolto. Il pugile americano ha deciso che combatterà ancora e che lo farà il prossimo 31 dicembre in Giappone, contro la star del kickboxing, Tenshin Nasukawa. All’inizio il pugile aveva assicurato che questa sfida non si ...

Boxe - Floyd Mayweather fa marcia indietro : “Non combatterò contro Nasukawa - mi hanno truffato” : Floyd Mayweather non combatterà il prossimo 31 dicembre contro Tenshin Nasukawa come invece era stato annunciato l’altro ieri. A comunicarlo è stato lo stesso Money sul suo profilo Instagram: “Non ho mai detto sì a un incontro con lui. A essere onesti non l’avevo mai sentito nominare prima del mio viaggio in Giappone“. L’incontro era stato ufficializzato dalla Federazione MMA giapponese ma il 41enne statunitense ha ...

Boxe : torna sul ring Floyd Mayweather! Sfida al giapponese Tenshin Nasukawa : Nonostante il ritiro annunciato dopo 50 vittorie in altrettanti incontri, Floyd Mayweather tornerà sul ring. Una nuova Sfida per il 41enne americano: nella notte di San Silvestro a Saitama, in Giappone, l’incontro con il padrone di casa nipponico Tenshin Nasukawa, kickBoxer 20enne. L’annuncio è arrivato dalla federazione giapponese Rizin delle arti marziali miste, non sono ancora state scelte però le modalità e le regole. “Ho sempre ...