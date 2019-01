Borse Europa | inizio anno in profondo rosso

Borse giù su dati Cina ed Europa - a Piazza Affari male St e Fca. Euro arretra : In netto calo le Borse Europee sulla scia dell'andamento dei listini asiatici (-2% Tokyo) dopo i dati cinesi inferiori alle previsioni sulle vendite al dettaglio e sull'output industriale. L'indice Pmi di Markit sull'attività economica di dicembre segnala un netto calo del manifatturiero e dei servizi in Francia, in flessione anche i dati tedeschi...

Borse Europa deboli - Londra apre a -0 - 2% : ANSA, - MILANO, 10 DIC - Avvio negativo per le Borse europee, che risentono dei timori per un'escalation del caso Huawei dopo la convocazione dell'ambasciatore statunitense da parte di Pechino. Londra,...

Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo

Borse, avvio in ribasso per Piazza Affari e Borse europee dopo il forte "sell off" di Wall Street e la chiusura negativa dei listini asiatici. Pesano i Timori sulla crescita globale e le incertezze sulla tregua Usa-Cina

Borse Europa chiudono in rialzo : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Giornata di rialzi per le Borse europee, grazie alla sospensione delle ostilità fra Cina e Stati Uniti in tema di dazi e anche come riflesso della maggiore fiducia per un ...

Borse - l'Europa vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Borse Europa contrastate - bene Londra : ANSA, - MILANO, 12 NOV - Le Borse europee si sono indebolite dopo i primi scambi e adesso viaggiano in ordine sparso, con Londra che sale dello 0,36% e Francoforte che perde lo 0,7%. In rosso anche ...

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari - -20% da massimi - : Invece a metà novembre gli americani si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a fine ottobre ma le stime degli analisti sono state battute. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente ...

Borse - l'Europa rimbalza. Bene Piazza Affari - spread in area 300 : Netto rimbalzo per le Borse europee, che seguono Wall Street e l'Asia, che hanno recuperato terreno grazie all'affievolirsi dei timori sulla guerra commerciale e ad alcune trimestrali confortanti. Rimbalza anche Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra...

