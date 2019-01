Borsa | Milano apre il 2019 in rosso Spread stabile a 250 punti base

Borsa : Milano peggiora - -2% - con Europa : ANSA, - Milano, 2 GEN - Dopo un avvio negativo al di sotto comunque del punto percentuale, Piazza Affari ampia le perdite in linea con la cattiva partenza delle Borse europee e la chiusura molto ...

Borsa : Milano apre il 2019 in rosso : Primo giorno senza il quantitative easing. A pesare sui listini del vecchio continente l'andamento negativo delle borse asiatiche - Apertura in forte calo per la Borsa nella prima seduta del 2019. In ...

Nel 2018 la Borsa di Milano ha bruciato il 17 - 46% : Non è bastato il rialzo dell'ultima giornata a migliorare l'annata difficile di Piazza Affari. In un anno il Ftse Mib, il paniere che riunisce i 40 titoli più liquidi e a maggior capitalizzazione, ha ...

Borsa - 2018 da incubo : Milano in rosso - ecatombe bancaria : A causa dei ribassi accumulati nel corso del 2018, il peso di Piazza Affari sul totale dell'economia italiana registra una caduta verticale. Secondo i dati di Borsa Italiana, aggiornati al 21 ...

Borsa - Milano chiude a +1 - 44% con banche : ANSA, - Milano, 28 DIC - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con un rialzo dell'1,44% a 18.324 punti, che si traduce però in un calo del 16,15% rispetto al valore dello scorso 2 gennaio. ...

Borsa Milano vale 643 mld - 33% del Pil : Piazza Affari si appresta a chiudere l'anno tra gli ultimi in Europa, con un calo di oltre il 16% da inizio anno nell'ultima seduta, davanti a Francoforte, -18,3%, mentre Atene lascia sul campo oltre ...

Borsa : Milano +0 - 9% - rimbalza Carige +15% : ANSA, - Milano, 28 DIC - La Borsa di Milano apre la ultima giornata di contrattazioni dell'anno in positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,97%, l'All Share lo 0,83%. Spicca tra i maggiori rialzi il balzo ...

