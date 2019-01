Borsa | Europa gira in positivo

Borsa : Europa scivola - Zurigo chiusa : Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescit...

Borsa : Europa scivola - Parigi -2 - 4% : ANSA, - MILANO, 2 GEN - Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi ...

Borsa : Europa scivola - Parigi -2 - 4% : ANSA, - MILANO, 2 GEN - Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi ...

Borsa : Europa - finale positivo - Milano +1% : ANSA, - Milano , 28 DIC - Le Borse europee resistono nel finale all'inversione di rotta di Wall Street e si preparano a chiudere in rialzo l'ultima seduta dell'anno per Francoforte , +1,71%, , Zurigo , ...

Borsa - Milano chiude in forte calo con Europa - Ftse Mib -1 - 93% : Milano, 20 dic., askanews, - Chiusura in pesante calo per piazza Affari e per le principali Borse europee, con Wall Street anche oggi avviata al ribasso dopo i cali segnati ieri a seguito del nuovo ...