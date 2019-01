Borriello | «San Paolo | a fine mese partiranno i lavori per i sediolini»

ilnapolista

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Ciro, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Al centro delle sue dichiarazioni, la condizione dello stadio San. «I cantieri sono partiti per tutti gli interventi, siamo nella fase acuta dei. La ristrutturazione dei bagni è in corso, così come il rifacimento per l’impianto di illuminazione e la piscina. Perpartiremo con i, aggiudicheremo la gara d’appalto e avremo la ditta vincitrice. In estate avremo un Sandiverso».Il nuovo aspetto del San: «Capienza di 55mila posti,in diverse tonalità d’azzurro. Monoscocca nelle curve, ribaltabili nei distinti, misti negli altri settori. Suici sarà la scritta Napoli. I tabelloni? Saranno installati per le Universiadi, faremo il possibile per trattenerli. ...