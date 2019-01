Bonus 2019 bebè e per la famiglia | cosa c' è di nuovo e cosa è confermato

Manovra 2019 - Lecotassa e lecoBonus sono legge : Dopo il voto di fiducia di ieri, oggi 30 dicembre - ultimo giorno utile - la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge bilancio per lanno 2019 con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari (i deputati del Pd e di Liberi e Uguali non hanno partecipato al voto in segno di protesta). La legge, che sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore l1 gennaio 2019, contiene l'ecotassa sulle auto ...

Auto e Bonus nido cosa cambia dal 2019 : Sono tantissime le misure incluse nella Legge di Bilancio che mai come questa volta ha tenuto i deputati in Parlamento fino agli ultimi giorni dell'anno. Per i provvedimenti simbolo della manovra ...

Bonus nido - nel 2019 c'è una novità importante : L'importo dell'assegno passa da 1000 a 1500 euro. E nella legge di bilancio ci sono altre piccole novità per le famiglie

Bonus casa - tutte le novità del 2019 : Dall'acquisto di mobili alle spese per gli interventi di ristrutturazione: salvo sorprese le detrazioni dovrebbero essere...

Auto - ecotassa 2019 : ecco le tabelle di Bonus/malus (forse) definitive e le auto che ne beneficeranno [GALLERY] : 1/23 Toyota Prius Plug-in, a partire da € 41.500 ...

Bonus Cultura : nel 2019 solo libri ed e-books : ... e la registrazione alla piattaforma 18app.it, , ma con i 500 euro non si potranno più acquistare biglietti per concerti e spettacoli. Il presidente di Assomusica Vincenzo Spera lo scorso ottobre ...

Nuovo digitale terrestre - arriva il Bonus Tv 2019 : a chi spetta - importo e novità : Entro il 2022 saremo tutti dotati di un Nuovo digitale terrestre, che porterà nelle case italiane una nuova tecnologia in linea con la normativa europea, che prevede per le trasmissioni televisive l’utilizzo del MPEG4, meglio conosciuto come DVB-T2: significa che tutti i televisori dovranno essere compatibili con questa novità e chi non lo è, dovrà correre ai ripari, aiutato anche da un Bonus Tv 2019. In linea di massima ognuno di noi dovrà ...

Concerti - CD e DVD esclusi dal Bonus cultura per il 2019 : Ora, invece, la nuova manovra in discussione al Senato cancella la possibilità di spendere il bonus in musica dal vivo e spettacoli cinematografici. Lo ha deciso il governo nel corso del vertice ...

Manovra di bilancio 2019 - i concerti esclusi dal Bonus cultura : ... teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera: a riferirlo è il sito di RaiNews, secondo il quale la possibilità di spendere il bonus in musica dal vivo e spettacoli ...

Auto - ecotassa 2019 : ecco come saranno ripartiti “Bonus” e “malus” - così non va : Ulteriore esborso per le tasche degli italiani in procinto di cambiare Auto. Nelle ultime settimane in molti si saranno interrogati sul futuro dell’Auto, in particolare di quelle dotate esclusivamente di un motore a combustione. La prospettiva di un ulteriore aumento dei costi di acquisto e mantenimento dell’Auto, paventata dall’emendamento sull’ecotassa Automobilistica dei giorni scorsi, non fa altro che confondere maggiormente le idee di chi ...

Dal 2019 arriva la tassa per le auto inquinanti (e il Bonus per quelle eco) : In manovra spunta un meccanismo di bonus/malus parametrato alle emissioni di CO2 con una tassa fino a 3.000 euro per le...

Bonus Asilo nido 2019 sale a 1.500 euro : come richiederlo - le novità : Continuano le novità sulle misure di sostegno al reddito delle famiglie, Bonus Asilo nido 2019 compreso. Il contributo statale a chi deve mandare il proprio figlio o la propria figlia in asili nido, attualmente di 1.000 euro potrebbe aumentare. Questo grazie a un emendamento alla Legge di bilancio 2019 presentato e approvato in Commissione bilancio della Camera. L’aumento sarà per tre anni e riformula una proposta di paternità leghista. Vediamo ...