Bologna | 88enne picchiata dal suo aiutante rumeno finisce in ospedale

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Grave aggressione commessa da un cittadino straniero ai danni di una signora anziana residente a.Il fatto, avvenuto durante la notte di Capodanno, si è verificato all"interno dell"abitazione della vittima, che è stata brutamente pestata dal suo collaboratore domestico.Il 38enne, che da qualche tempo abitava nella stessa casa della sua assistita, svolgeva per lei diverse mansioni e fino a quel momento non aveva mai dato cenni di squilibrio. La scorsa notte, tuttavia, il soggetto ha improvvisamente dato in escandescenze e, senza alcuna reale ragione, si è scagliato contro l"anziana.Sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida provenienti dall"appartamento in via Marco Polo, a contattare le forze dell"ordine intorno alle quattro del mattino.Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di, i quali hanno trovato la donna che sanguinava copiosamente ...