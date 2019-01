Boban mette in risalto la qualità | “Pjanic e Modric calciatori unici”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Abbiamo fatto vedere a tutto il mondo il nostro talento, il nostro coraggio e sono orgoglioso che questesiano venute fuori ai Mondiali". Sono le parole di Zvonimir, ex capitano della Croazia e oggi vicesegretario generale della Fifa, parlando durante il Globe Soccer a Dubai dei Mondiali.si è però anche soffermato su Luka, fresco Pallone d'Oro. "è un giocatore eccezionale, rende tutti i suoi compagni dei giocatori migliori e quello che fa è unico. È un giocatore raro, come lui c'è Pjanic che ha delle abilità simili e sviluppa il gioco della squadra. Ma oggi sono pochi i giocatori così, in passato c'era Iniesta, ma ci sono talenti che arriveranno in futuro", ha aggiunto.