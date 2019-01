Blocco intestinale | come riconoscerlo | cause e cure

dilei

: RT @pisuch: Vabbè raga ho appena scoperto l’esistenza di questo schiaccianoci e la mia efficenza nell’aprire la frutta secca è aumentata de… - DenverCartoons : RT @pisuch: Vabbè raga ho appena scoperto l’esistenza di questo schiaccianoci e la mia efficenza nell’aprire la frutta secca è aumentata de… - pisuch : Vabbè raga ho appena scoperto l’esistenza di questo schiaccianoci e la mia efficenza nell’aprire la frutta secca è… - Valy86Paramore : RT @AnnaL87: AGGIORNAMENTO 8 dicembre: olio bollente in faccia. 25 dicembre: blocco intestinale. 27 dicembre: febbre a 38. 31 dicembre: pri… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ilè un problema che colpisce l’apparato digerente e che può causare gravi conseguenze.Si tratta di una condizione d’emergenza che provoca dolore intenso, vomito, nausea e richiede solitamente l’intervento di un medico per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Ma andiamo con ordine: ilsi realizza quando viene rallentata o arrestata l’avanzata dei contenuti dell’intestino sia liquidi che solidi prodotti tramite la digestione. I medici parlano di ileo quando viene completamente ostacolato il passaggio attraverso il nostro intestino, mentre si definisce sub-occlusione una condizione che presenta torsioni o aderenze.In entrambi casi è necessario un intervento d’urgenza da parte del personale medico per questo motivo, non appena si avvertono i primi sintomi del, è fondamentale ...