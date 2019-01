ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Blitz nella notte di San Silvestro, sequestrato locale a Chiaia: sgomberati 300 giovani - patriziagatto3 : RT @mattinodinapoli: Blitz nella notte di San Silvestro, sequestrato locale a Chiaia: sgomberati 300 giovani - mattinodinapoli : Blitz nella notte di San Silvestro, sequestrato locale a Chiaia: sgomberati 300 giovani - BiaGobbo91 : RT @Jurgen__K: Nella notte blitz di Marotta a Liverpool. Fatta per Salah. Con Modric e Vidal lo scudetto non è più un sogno #calciomercato… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Durante ladi Capodanno, la poliziaha messo in campo tutte le risorse a disposizione per un sereno svolgimento di tutte le iniziative che si sono tenute in città. Sono stati impiegati ...