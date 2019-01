Bando di Concorso scuola infanzia | nuove posizioni aperte

Concorso Marina Militare 2019 : Bando per Accademia Navale : Sono 110 i posti in palo per i futuri ufficiali della Marina Militare: dalla candidatura alla scadenza, passando per le...

Marina Militare - pubblicato il Bando di concorso per accedere all’accademia navale di Livorno : E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 28 gennaio il bando di concorso per l’ingresso in Accademia navale dei futuri ufficiali della Marina Militare . Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, ...

Concorso DSGA : il Bando potrebbe uscire a fine Dicembre : Emergono buone notizie circa l’atteso bando per il Concorso DSGA. Esso dovrebbe essere noto in questi ultimi giorni di Dicembre 2018. Dai rumors provenienti da Orizzonte Scuola, pare che il bando in questione sarà disponibile già domani 28 Dicembre all’interno della Gazzetta Ufficiale. Si prende come riferimento quanto affermato all’interno della Legge di bilancio che ha previsto l’uscita del bando entro il 2018. ...

Concorso Esercito Italiano : indetto il Bando per 8000 nuovi posti : Sono 8000 i posti promessi dal Ministero della Difesa per il 2019. Un Concorso pubblico di interesse non solo per chi sogna una carriera nel mondo militare ma anche per chi è alla ricerca di un posto di lavoro sicuro. Le selezioni riguarderanno i giovani fino ai 25 anni di età che andranno inquadrati come volontari in forma prefissata per un anno.Continua a leggere

Concorso pubblico per agente polizia locale : 2 posti liberi - il Bando scade domani : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.92 del 20/11/2018 è stato pubblicato un bando di Concorso per assumere due figure professionali con la mansione di agenti di polizia locale. Il bando scade domani, 20 dicembre 2018 e le sedi di lavoro sono Abato Terme e Montegrotto Terme, in Veneto. bando per due agenti di polizia locale È indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale a ...

Concorso Polizia di Stato 2019 : Bando per Commissari - info scadenze e requisiti - : Si richiede anche laurea magistrale in scienze dell'economia, giurisprudenza, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecniche della normazione e dell'...

Lavoro - offerte : Bando di concorso 2018 per l'assunzione di 4 oss : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato un bando di concorso per oss (opeartore socio-sanitario). La candidatura deve essere fatta pervenire entro il 13-01-2019. I candidati ricercati sono quattro, il contratto è da intendersi a tempo pieno e indeterminato con cat. B - posizione economica 1. bando di concorso per oss e per docenti: requisiti Il bando di concorso per oss (operatori socio sanitario) è stato ...

Concorso DSGA : entro il 28 dicembre - nuova bozza del Bando : Già in passato si è parlato del Concorso DSGA, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole statali, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine del 2018. Il 6 dicembre 2018 si è tenuto l’ultimo incontro con i sindacati al Ministero dell’Istruzione per la revisione della bozza del bando e degli ultimi elementi riguardanti i posti riservati agli assistenti amministrativi Facenti Funzione. Riassumiamo in ...

Lavoro - offerte : Bando di concorso per Vigile del Fuoco : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20-11-18 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico riservato a chi vuole candidarsi per potere lavorare nel del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di seguito riportiamo i requisiti richiesti agli aspiranti candidati e come inviare la propria candidatura. bando di concorso per Vigili del Fuoco Gli aspiranti candidati che desiderano candidarsi al bando di concorso per Vigili del ...

'Premio Galante Oliva' - pubblicato il Bando del concorso letterario : ... istituisce la Prima Edizione del concorso letterario ' Premio Galante Oliva ', dedicato alla memoria di Galante Oliva , storico esponente del mondo politico e sindacale del Mezzogiorno d'Italia. Il ...

Concorso 258 infermieri Roma - Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale : È stato pubblicato il 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, il bando dedicato al Concorso 258 infermieri, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea di Roma. I 258 posti, resi accessibili grazie al Concorso, saranno ripartiti in questo modo: 49 posti verranno riservati al personale già in servizio, precisamente: 19 ASL Rieti, 9 ...

Concorso magistrati 330 posti - è stato pubblicato il Bando : Il nuovo bando per il Concorso magistrati 330 posti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Concorso era stato indetto dal Ministero della Giustizia tramite il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2018 e contempla la selezione di ben 330 magistrati ordinari. Il termine ultimo per poter presentare la propria candidatura e partecipare al Concorso magistrati è stato fissato per la mezzanotte del 17 dicembre 2018. Di seguito alcune informazioni ...

Concorso 224 segretari comunali - Bando entro l'anno? : Non solo la politica si sta preoccupando della carenza di segretari. Infatti, già l'Unione , UNSCP, aveva sollecitato l'avvio del Concorso 224 segretari, cercando di evitare possibili ritardi nei ...