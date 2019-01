Banche centrali - è scattata la corsa all'oro : Ma si temono anche gli effetti di un rallentamento dell'economia cinese, determinato dalla guerra dei dazi innescata da Washington. Con in pancia 1,15 trilioni di dollari di titoli di Stato americani,...

Dal 2019 addio alle 500 euro - le Banche centrali non emetteranno più le banconote : A partire dal 27 gennaio 2019 le banche centrali dell'area euro cesseranno di emettere le banconote da 500 euro giudicata delle autorità europee un mezzo di pagamento poco sicuro che si presta soprattutto a favorire attività illegali. Le banconote già in circolazione continueranno ad avere corso legale e potranno essere scambiate dalle banche centrali europee senza limiti di tempo.

Mercati nervosi dopo le Banche centrali : Finale negativo per le principali borse europee innervosite dalle ultime indicazioni giunte dalle banche centrali: rialzo dei tassi deciso dalla Fed e nulla di fatto dalla Bank of Japan . Per il 2019 ...

Mercati - Banche centrali di nuovo protagoniste : si attendono le mosse Fed : MILANO - In Italia è ovviamente la partita della Manovra a catalizzare l'attenzione degli investitori, in vista dell'approvazione finale da parte del Parlamento che si dovrà modulare sull'accordo ...

Oro - il «giallo» delle riserve auree che le Banche centrali non riescono a recuperare : Il Venezuela ha chiesto di riavere 14 tonnellate di lingotti custodite dalla Bank of England, ma non ci riesce. E anche la Germania, nel 2017, ha faticato non poco per riavere il suo oro dalla Federal Reserve. Per quasi un secolo, nessuno ha messo in dubbio la sicurezza delle riserve auree europee recuperate dagli alleati dopo la guerra e prese in custodia dalla Banca centrale inglese e da quella Usa. Ma ora, complice la crisi, le cose ...

Endorsement Fmi a bitcoin Co : 'Banche centrali emettano crypto' : Un mondo in cui i millennial stanno reinventando il modo in cui funziona la nostra economia, il telefono in mano. E questa è la chiave; il denaro stesso sta cambiando. Ci aspettiamo che diventi più ...

Fmi sdogana le valute digitali : 'Banche centrali valutino emissione criptovaluta' : Ci potrebbe essere un ruolo per uno stato nel fornire moneta all'economia digitale', ha spiegato Lagarde.

La virata delle Banche centrali : Nel 2018 la liquidità immessa nell'economia globale dalle autorità monetarie si è ridotta a zero e presto inizierà a contrarsi. La crescita ed i mercati sono a rischio?...

Corsa all'oro : perch le Banche centrali lo acquistano a un ritmo da record? : Lasciando questi documenti sul mercato, Pechino condannerà l'economia statunitense a una crisi finanziaria senza precedenti.

Dagli Usa all'India alla Bce - la politica assedia le Banche centrali : Erdogan ha però bisogno di un'economia che corre per restare fedele alla promessa di prosperità su cui regge buona parte del proprio consenso. Il rapporto tra politica e banche centrali non è mai ...

Di Maio attacca Draghi : “Avvelena il clima”. La replica : “Indipendenza delle Banche centrali” : Non bastava l’attacco alla Bce del ministro degli Affari europei Paolo Savona. Ora anche il vicepremier Luigi Di Maio si scaglia contro Mario Draghi: «Siamo in un un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente», dice il leader dei Cinque Stelle dopo che nella gior...