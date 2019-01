Banca Carige sospesa in Borsa Dimissioni in massa nel CdA BCE nomina commissari

Bce dispone commissariamento di Banca Carige - titolo sospeso in Borsa : La Bce ha disposto il commissariamento di Banca Carige alla luce delle recenti vicende dell'istituto genovese con lo stop dell'Assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro - determinante l'astensionismo del principale azionista, la famiglia Malacalza - e della situazione di ingovernabilità in cui versa la Banca che da questa mattina è anche senza Consiglio di amministrazione.La Banca sottolinea come sia "garantita la ...

Banca Carige nel caos - decaduto il cda : Il board si disintegra dopo il “no” della famiglia Malacalza all’aumento di capitale. Nella terna di commissari Modiano e Innocenzi

Banca Carige rimbalza in Borsa : Brillante rialzo per la Banca Carige , che lievita del 15,38%a piazza Affari, dopo il tracollo della vigilia. Il titolo beneficia ovviamente di ricoperture, mentre ci si interroga ancora sul futuro ...

Banca Carige - altro crollo in Borsa : missione alla Bce per salvare l'istituto a un passo dal fallimento : Banca Carige ha perso il 18,75% a fine seduta, nel primo giorno di scambi alla Borsa di Milano dopo il mancato via libera all'aumento da 400 milioni in assemblea. La capitalizzazione della Banca, con un' azione che vale 0,0013 euro, il nuovo minimo storico, è scesa così a circa 71 milioni di euro. C

Carige e il settore Bancario italiano. Anno nuovo - vecchi problemi : Italia: Salvini più moderato per consolidare l'avanzata della Lega nei sondaggi Londra, 27 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - I sei mesi al governo dell'Italia con il Movimento 5 Stelle (M5S) hAnno visto una brusca retromarcia nei confronti dell'euro da parte del vicepresidente del Consiglio, ministro del

Banca Carige sotto i riflettori. Salta il piano di salvataggio : Teleborsa, - C'è grande fermento in Banca Carige, dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle perplessità della famiglia Malacalza , ...

Banca Carige - Malacalza si astiene : salta l'aumento di capitale : Malacalza Investimenti, socio di Banca Carige con il 27,5% , fa saltare l'aumento di capitale da 400 milioni. Ad annunciare le intenzioni di voto, Paolo Ghiglione, avvocato del gruppo: "ci asteniamo" ,...

Banca Carige - salta l'aumento di capitale : verso il crac - 'ora ci ammazzano tutti' : Per Banca Carige , da tempo sull'orlo del precipizio, la situazione si complica in modo radicale. Malcalza Investimenti, socio con il 27,5% dell'istituto, sabato ha fatto saltare l'aumento di capitale ...

Banca Carige - oggi l'assemblea dei soci : Genova - È un giorno decisivo per le sorti di Banca Carige, chiamata oggi ad affrontare un'assemblea dall'esito incerto. Gli azionisti si ritrovano in un albergo della città per votare l'aumento di ...

Piazza Affari : Banca Carige scende verso 0 - 0015 Euro : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 5,88%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa ...

Piazza Affari : mette il turbo Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 7,69%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Exploit dell'indice dei titoli Bancari in Italia - +2 - 28% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Si muove a passi da gigante il comparto Bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice Bancario europeo , con un guadagno di 179,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.

Banca Carige senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in perdita del 6,67%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...