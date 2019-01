BANCA CARIGE Amministrazione straordinaria della Bce dopo dimissioni in cda

BANCA CARIGE finisce in amministrazione straordinaria : La Banca Centrale Europea ha disposto l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Genova dopo la decadenza...

BANCA CARIGE - decade il cda : Bce dispone l’amministrazione straordinaria : Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri cinque consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l’amministratore delegato Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. La Banca centrale europea ha nominato tre commissari straordinari, gli stessi Innocenzi, Modiano e Raffaele Lener, mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri, Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro ...

Bce dispone commissariamento di BANCA CARIGE - titolo sospeso in Borsa : La Bce ha disposto il commissariamento di Banca Carige alla luce delle recenti vicende dell'istituto genovese con lo stop dell'Assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro - determinante l'astensionismo del principale azionista, la famiglia Malacalza - e della situazione di ingovernabilità in cui versa la Banca che da questa mattina è anche senza Consiglio di amministrazione.La Banca sottolinea come sia "garantita la ...

BANCA CARIGE rimbalza in Borsa : Brillante rialzo per la Banca Carige , che lievita del 15,38%a piazza Affari, dopo il tracollo della vigilia. Il titolo beneficia ovviamente di ricoperture, mentre ci si interroga ancora sul futuro ...

BANCA CARIGE - altro crollo in Borsa : missione alla Bce per salvare l'istituto a un passo dal fallimento : Banca Carige ha perso il 18,75% a fine seduta, nel primo giorno di scambi alla Borsa di Milano dopo il mancato via libera all'aumento da 400 milioni in assemblea. La capitalizzazione della Banca, con un' azione che vale 0,0013 euro, il nuovo minimo storico, è scesa così a circa 71 milioni di euro. C

