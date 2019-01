Autostrade | 11 nuovi tutor | ecco dove si trovano

Autostrade - tutor attivo in 11 nuovi tratti Ecco dove si trovano Mappa infografica Governo verso stop aumento dei pedaggi : I tratti in otto Autostrade diverse, per un totale di 290 chilometri. Per Autostrade per l’Italia il tutor «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete». Sgalla (Polizia): «Ottima notizia per la sicurezza stradale, i dati dimostrano la sua grande utilità»