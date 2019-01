Auto | Volkswagen pensa alle colonnine mobili per ricaricare le elettriche

meteoweb.eu

: @CarloCalenda Sfide camb. climatico accelerano modifiche strutturali/sociali Germania: industria, economia e politi… - Giovanni1946861 : @CarloCalenda Sfide camb. climatico accelerano modifiche strutturali/sociali Germania: industria, economia e politi… - GP2cars : » Volkswagen Buggy In Vendita A Roma(roma) - GP2cars : » Volkswagen Maggiolone In Vendita A Roma(roma) -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Dopo Hyundai e le impronte digitali per sbloccare l’anchesi ispira agli smartphone e presenta il “power bank” perSi tratta proprio di questo, stazioni di ricaricache, grazie ad un progetto pilota per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro, inizieranno ad essere installate a partire dal primo semestre del 2019 a Wolfsburg, sede generale di, e in altre grandi città l’anno successivo.La capacita di 360 kWh permetteràstazionidifino a 4 veicoli elettrici contemporaneamente in circa 20 minuti grazie alla ricarica rapida. Essendo, le stazioni potranno essere installate in diversi punti a seconda delle esigenze e ricercate tramite app fino a quando la carica residua della colonnina non si trovi al di sotto del 20%, a quel punto sarà sostituita con una completamente carica. Se la stazione è ...