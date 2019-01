Australia Donna incinta mangia l’uva | trova degli aghi infilati nei chicchi

Australia - aghi nelle fragole al supermercato : arrestata una donna : La polizia del Qeensland, in Australia, ha arrestato una donna di 50 anni in seguito alle indagini sul mistero delle fragole contenenti aghi da cucito . Il caso, scoppiato a settembre, ha scatenato il ...

Australia - risolto il caso degli aghi nelle fragole : fermata una donna : Da tempo si lamentava delle pessime condizioni in cui era costretta a lavorare, ma l'azienda si rifiutava di ascoltarla. Di qui la folle idea di vendicarsi infilando degli aghi da cucito nelle fragole. Questo il movente che avrebbe spinto My Ut Trinh, 50enne dipendente di una grande azienda di produzione di frutta del Queensland, in Australia, a mettere in pratica il suo piano. La donna, di origini vietnamite, è stata arrestata al termine di una ...

Australia - aghi nelle fragole al supermercato : arrestata una donna - : La donna accusata ha 50 anni ed è la capo dei braccianti. E' imputata di 7 reati e rischia fino a 10 anni di carcere. Avrebbe agito per vendetta personale nei confronti dei datori di lavoro

