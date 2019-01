Aurora è la prima nata del 2019 in Italia

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Sinceramente non pensavo di diventare mamma così giovane, maè un dono, è arrivata e oggi con Claudio siamo felicissimi". È raggiante Chiara D'Aleo, 18 anni, studentessa del quinto anno del liceo linguistico "Ninni Cassarà", in via Fattori, a Palermo, che abita a San Fillippo Neri, il quartiere noto come Zen, che allo scoccare del Capodanno ha dato alla luce, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Vincenzo Cervello". Un famiglia giovane quella che accoglie: il papà di Chiara, Francesco, ha 51 anni ed è impiegato, e la madre Grazia ne ha 48. La giovanissima mamma sembra già abbastanza matura e ha le idee chiare sul significato di questa nuova esperienza e della maternità: "Mi auguro di dare il meglio a mia figlia, nonostante la mia giovane età, spero di starle sempre accanto ...