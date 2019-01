Attenzione alle raffiche di vento Irruzione artica | arriva il freddo

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per vento forte : Il quadro Meteorologico in Veneto prevede per mercoledì e giovedì venti forti o molto forti da nord-nord ovest in quota, a tratti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sulle zone Montane e Pedemontane del territorio per le intere giornate del 2 e 3 gennaio 2019 ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte il 30 e 31 dicembre : La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni Meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in ...

Terremoto Catania - Di Maio : “Monitoriamo l’Etna con grande Attenzione” [GALLERY] : 1/14 Andrea Di Grazia/Lapresse ...

Salute : obesi 42 milioni di bambini sotto i 5 anni di età - Attenzione alle ossa : L’obesità in età pediatrica si traduce in gravi patologie anche dell’apparato scheletrico. Secondo il COSI “Childhood obesity Surveillance Initiative” sono circa 42 milioni di bambini sotto i 5 anni che soffrono di questa malattia. Le festività sono sempre un grosso problema per i golosi e soprattutto per i bambini che hanno accesso a zuccheri e grassi come mai durante il resto dell’anno. Non si deve esagerare, bisogna evitare che i bambini ...

Allerta Meteo Veneto : fase di Attenzione per raffiche di vento : La regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “attenzione” domani e dopodomani, in base alle previsioni Meteorologiche, che annunciano venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana. La prescrizione è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione ...

Spalletti : “Rinnovo Icardi? Importa il campo. Domani servirà Attenzione” : Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chievo, ha evidenziato il suo pensiero sull’attuale stagione nerazzurra. Focus sulla prima parte di stagione e massima attenzione anche per quel che riguarda situazione Nainggolan e rinnovo Icardi. Il tecnico ha commentato le vicende del rinnovo del capitano nerazzurro con un semplice: “A […] L'articolo Spalletti: “Rinnovo Icardi? Importa ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve da stasera : In riferimento alle previsioni Meteo emesse da Arpav, che indicano “probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro”, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato lo Stato di Attenzione per Nevicate, valevole dalle ore 20.00 di oggi alle ore 8.00 di domani, giovedì 20 dicembre. Il bollettino emesso segnala anche che il ...

Allerta Meteo : Attenzione a piogge e temporali di oggi al Sud - domani migliora in tutta Italia. Mercoledì nuova perturbazione dalla Francia : 1/20 ...

Il ministro Toninelli rassicura la Calabria : Attenzione alle infrastrutture strategiche : Toninelli infine ha aperto la discussione anche sul porto di Gioia Tauro definendolo come uno scalo importante per l'economia regionale e che secondo il ministro finora è stato " gestito male ". ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve e gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate valida dalle ore 20 di domenica 16 dicembre alle ore 10 di martedì 18 dicembre. L’avviso viene diramato in riferimento alla situazione Meteorologica sul territorio regionale, come da bollettino ...

Massima Attenzione alle false rimodulazioni Vodafone : arriva da 2 numeri la truffa di Natale : Bisogna fare moltissima attenzione, già oggi 16 dicembre, a quella che potrei definire la truffa di Natale, in riferimento alle false rimodulazioni Vodafone. Dopo le polemiche in qualche modo alimentate anche da Benedetto Levi di Iliad sulla questione rincari da parte di altri operatori (qui trovate il nostro approfondimento), stavolta tocca tornare sull'argomento per una vera e propria minaccia agli utenti, visto che viene segnalato un modo di ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di Attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 12 dicembre 2018 : Cancro Attenzione alle occasioni - e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox: la Bilancia viene aiutata dal transito di Mercurio, Capricorno periodo stancante, tutti gli altri segni zodiacali?

Manovra - Furlan (Cisl) : “Da governo cambio di passo significativo. Molta Attenzione alle nostre proposte” : “E’ stato un incontro molto approfondito e il premier ha ascoltato la piattaforma che abbiamo illustrato e che abbiamo discusso in questi mesi. C’è stata Molta attenzione per le nostre proposte. Il presidente ha assunto l’impegno di avere in futuro un’interlocuzione più frequente con le organizzazioni sindacali. Un cambio di passo importante, significativo”: così il segretario generale della Cisl, Annamaria ...