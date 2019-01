ATP Pune – Bolelli fermato da Munar | l’azzurro eliminato al secondo turno

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in due set : Termina al secondo turno dell’ATP di Pune (India) l’avventura del nostro Simone Bolelli (n.141 ATP). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-0 dallo spagnolo Jaume Munar in 1 ora e 17 minuti di partita. Un incontro che, di fatto, si è deciso nel primo parziale quando il nostro portacolori si è trovato anche avanti di un break ma poi ha ceduto nella fase decisiva. La seconda frazione è stata una vera e propria ...

ATP Pune – Esordio positivo per Bolelli : regolato Istomin in due set : Simne Bolelli sorride al torneo ATP di Pune: battuto in due set l’uzbeko Istomin Il 2019 inizia col sorriso per Simone Bolelli: il tennista italiano ha conquistato la sua prima vittoria dell’anno all’Esordio nel torneo Atp Pune, in corso sui campi in cemento della città indiana. Bolelli ha regolato il suo avversario, l’uzbeko Istomin, in due set, con un doppio 6-4, dopo un’ora e 23 minuti di gioco. Il tennista ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale - battuto l’austriaco Ofner : Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner. Il Tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone ...

Tennis – ATP di Pune : esordio positivo per Bolelli nelle qualificazioni - l’azzurro supera Schnur in due set : Buona la prima per Simone Bolelli nel torneo indiano, niente da fare per il canadese Schnur che si arrende in due set Ottima vittoria per Simone Bolelli nelle qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari), in corso a Pune, in India. Il giocatore azzurro, attualmente numero 145 del ranking ATP, ha battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 35 minuti, il canadese Brayden ...