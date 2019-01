Assalto a portavalori con ruspe e Tir in fiamme In fuga 4 rapinatori

Assalto a furgone portavalori nel Barese - sventrato con una ruspa. Rubati i soldi delle pensioni : Una rapina è stata compiuta questa mattina verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe.Il mezzo era partito dalla sede ...

Assalto a tre portavalori sul raccordo Av-Sa : scena da film con spari e veicoli in fiamme : Stamani sul raccordo autostradale che collega le città di Avellino e Salerno sono stati assaltati ben tre furgoni portavalori. I fatti sono accaduti in prossimità dello svincolo autostradale del comune di Serino, piccolo centro dell'avellinese, intorno alle ore 10:15 di oggi, martedì 4 dicembre. Il raid Durante il raid criminale sono stati date alle fiamme diversi veicoli e sono state posizionate sulla carreggiata stradale alcune bande chiodate. ...

Pizzo calabro - anziana in fila alle Poste sventa un Assalto al portavalori : VIBO VALENTIA . E' stata una signora anziana che stava in fila alle Poste a sventare un assalto al portavalori in un ufficio postale di Pizzo calabro questa mattina, chiamando prontamente i ...