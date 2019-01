Ascolti TV | Martedì 1 gennaio 2019. Danza con Me al 21.3% - Sing 8% : Roberto Bolle e Cesare Cremonini Su Rai1 Danza con Me ha conquistato 4.451.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 Sing ha raccolto davanti al video 1.683.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Come d’Incanto ha interessato 1.404.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Independence Day ha catturato l’attenzione di 1.228.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Braveheart – Cuore Impavido ha raccolto davanti ...

Ascolti Tv di martedì 25 dicembre 2018 - a Natale si sogna con Biancaneve e il principe azzurro. Benedizione Urbi et Orbi al 30% : Ascolti 25 dicembre 2018. La sera di Natale tutti a vedere Biancaneve e i sette Nani che su Raiuno ha fatto registrare un ascolto di 4,7 milioni di media spettatori pari al 21,4% di share. Su Canale 5 ...

Ascolti TV | Martedì 25 dicembre 2018. Biancaneve 21.4% - Miracolo nella 34° Strada 10.9% - Unici 6.2% - Up e Down 4.8% : Biancaneve e i sette Nani Su Rai1 Biancaneve e i sette Nani ha conquistato 4.644.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34° Strada ha raccolto davanti al video 2.091.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Unici ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Up e Down ha catturato l’attenzione di 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Una Notte al Museo ha raccolto davanti al video ...

Ascolti Tv martedì 18 dicembre 2018 - L'Amica Geniale fa il 30% di share. Vespa-Costanzo accoppiata vincente : Ascolti tv di martedì 18 dicembre 2018 . Continua il momento magico di Raiuno grazie alla fiction di qualità. L'ultima puntata di L'Amica Geniale diretta da Saverio Costanzo e trasmessa da Raiuno ha ...

Ascolti TV | Martedì 18 dicembre 2018. L’Amica Geniale chiude col botto (30%) : L'Amica Geniale - Margherita Mazzucco e Gaia Girace Su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale ha conquistato 6.804.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale 5 Una Tata Magica ha raccolto davanti al video 2.257.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Il Ristorante degli Chef ha interessato 531.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia 1 300 ha catturato l’attenzione di 992.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv martedì 11 dicembre 2018 - Raiuno brinda con L'Amica Geniale : Ascolti tv martedì 11 dicembre 2018. Con una media di 6 milioni e 700 mila spettatori e il 27% di share, la fiction di Raiuno L'Amica Geniale , ha sbaragliato il campo in prima serata. Addirittura il ...

Ascolti TV | Martedì 11 dicembre 2018. L’Amica Geniale 28.7% - Canale 5 al 7% : L'Amica Geniale - Elvis Esposito e Gaia Girace Su Rai1 la terza puntata de L’Amica Geniale ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Belli di papà ha raccolto davanti al video 1.636.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 lo Speciale Tg2 ha registrato 1.503.000 spettatori con il 5.7% e Il Ristorante degli Chef, in onda dalle 22.26 alle 25.41, ha interessato 349.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su ...