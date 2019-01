Arrestato Presley Gerber il figlio di Cindy Crowford

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019), il bellissimo e famosodella top modelCrawford e Randy, ha chiuso il 2018 non certo in bellezza, facendosi arrestare a Los Angeles per guida in stato di ubriachezza.Fonti della Polizia riferiscono che il ragazzo è stato fermato verso le 4 di notte a Beverly Hills per eccesso di velocità alla guida della sua Tesla. Il ragazzo appariva visibilmente ubriaco e non ha superato i test imposti dalla legge in questo caso.Il modello è statoe portato dalla pattuglia in una Centrale di polizia dove però è stato rilasciato senza bisogno di cauzione. In California c"è tolleranza zero per chi guida dopo aver bevuto, e non importante la quantità di alcool che viene trovata nel sangue, scatta immediatamente l"arresto.Questo vuol dire che severrà condannato dal giudice le verrà sospesa la patente per almeno un anno. L"avvocato della famiglia Scott ...