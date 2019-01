Archivio del Comune di Bologna | viaggio nella nostra storia

Leonardo torna a casa sua Viaggio nell'Archivio del genio : A Vinci - un'ora da Firenze, su una collina affacciata sulla campagna toscana - tutto è questione di proporzioni. E così, secondo l'insegnamento del suo più universale cittadino, al centro esatto del ...

Voci della Grande Guerra : in un Archivio digitale a confronto l'italiano dei soldati e quello della propaganda : Online il database messo a punto dalle università di Pisa e Siena, Cnr e Accademia della Crusca. Per la prima volta insieme lettere, diari, scritti di letterati e articoli apparsi sulla stampa nazionale dal 1914 al 1918. Uno strumento per conoscere non solo la storia di quegli...

Storia & Tecnologia : online il più grande Archivio digitale di testi della Grande Guerra : E’ la parola pace piuttosto che vittoria a ricorrere di più nei diari e nelle lettere dei militari della Grande Guerra. E gli aggettivi che ricorrono maggiormente per descrivere i soldati sono povero, buono o stanco, mentre solo in secondo piano compaiono attributi come valoroso o prode. E’ dunque una retorica antieroica quella che si ritrova nelle parole dei soldati, tant’è che come Grande assente c’è il verbo uccidere: i soldati muoiono, ma ...

Inaugurazione della mostra fotografica “Aldo Moro. Memoria - politica - democrazia” a cura dell’Archivio Riccardi : Si è svolta ieri l’Inaugurazione della mostra fotografica “Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia” nella prestigiosa sede del Complesso di Vicolo Valdina in Piazza di Campo Marzio, 42 a Roma. A quarant’anni dal ritrovamento dell’On. Aldo Moro in Via Caetani, la mostra vuole ripercorrere la vita politica del Presidente della DC attraverso le foto dei fotografi Carlo e Maurizio Riccardi e Maurizio Piccirilli. Appuntamento importante per gli ...

Com’è nata la scena di Grey’s Anatomy 15×06 con i morti più amati della serie - tra immagini inedite e d’Archivio (video) : La scena di Grey's Anatomy 15x06 con i morti più amati della serie in onda nell'episodio dell'1 novembre scorso su ABC ha avuto una lunga gestazione. Gli sceneggiatori, capeggiati dalla showrunner Krista Vernoff, si sono interrogati a lungo su come rendere omaggio al ricordo dei tanti volti scomparsi in quindici stagioni del meical drama, in un episodio a tema sulla perdita e il ricordo dei defunti. L'episodio è stato ambientato durante il ...

Va in Archivio con successo la seconda edizione del Festival della Scienza Fermhamente : ... docenti universitari, scrittori, giornalisti, fra i quali: Luigi Amodio, direttore del Scienze Centre della Città della Scienza di Napoli, Nicola Armaroli, dirigente di ricerca al CNR, Eduardo ...

Serie B e Serie C - basta ‘Tribunali’ : adesso tutto lo spettacolo del campo - va in Archivio una delle pagine più brutte del calcio italiano [FOTO] : 1/18 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

L'Archivio di Mischa Scandella donato alla Fondazione Cini : A completare il fondo, una corposa rassegna stampa e una parziale cronologia degli spettacoli redatta dalla moglie dell'artista. Giovanni Scardella , nel suo intervento, si è mostrato soddisfatto ...