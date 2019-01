Apple taglia le stime dei ricavi | pesa la frenata della Cina Titolo in picchiata

Apple taglia la produzione di iPhone XS - XS Max e XR e il motivo è ovvio : Apple costretta a ridurre la produzione di iPhone XR, XS e XS Max secondo quanto riporta Reuters. Il motivo è che i modelli 2018 non stanno vendendo come sperato dall’azienda di Cupertino, le previsioni dipingono [...] L'articolo Apple taglia la produzione di iPhone XS, XS Max e XR e il motivo è ovvio è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Qualcomm vince la battaglia contro Apple : vietata la vendita di alcuni modelli di iPhone in Cina : La giustizia cinese dà ragione a Qualcomm nella sua battaglia contro Apple . Secondo quanto riferito di Qualcomm , e riportato dalla stampa americana, la giustizia cinese ha deliberato che Cupertino ha infranto due brevetti ed emesso un'ingiunzione che vieta le vendite di alcuni modelli di iPhone in Cina . " Apple continua a beneficiare della nostra proprietà intellettuale senza volerci compensare. L'ordine della corte è ...

Usa - battaglia legale su Apple Store : 22.14 Apple alla Corte Suprema americana. La prossima settimana Cupertino punterà a convincere i saggi a bloccare un gruppo di consumatori che le ha fatto causa accusandola di monopolio. Vietando l'App Store a qualsiasi società rivale, Apple - è l'accusa - li ha costretti a pagare più del dovuto per le app. Il gruppo di consumatori ha ottenuto il via libera per lanciare una class action contro Apple, e Cupertino ora si appella alla Corte ...