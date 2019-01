Anticipazioni U&D | Lorenzo a rischio ' no' | Andrew fa una bella sorpresa a Teresa

Anticipazioni trono classico : U&D sbarca in prima serata per le scelte : Giovedì 27 dicembre 2018 si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne dove come sempre è successo un po' di tutto. Le Anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che Andrea Dal Corso è tornato nello studio di U&D per corteggiare Teresa, mentre la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato un'importante novità in merito alle scelte dei tronisti che verranno trasmesse in prima serata su Canale ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa Langella : il ritorno di Andrea che spiazza tutti : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stata la nuova scelta di Teresa Langella, la quale ha preferito perdonare uno dei suoi corteggiatori. Stiamo parlando di Andrea Dal Corso, il quale ha fatto nuovamente il suo ingresso in studio, pronto a riconquistare il cuore della bella tronista napoletana dopo l'addio della registrazione precedente. La scelta di Teresa a U&D: ...

Anticipazioni U&D - Claudia e Giulia intenzionate a dire 'no' a Lorenzo in caso di scelta : Ieri, 27 dicembre, nonostante la pausa natalizia e la conseguente sospensione del programma, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, in particolare del trono classico del popolarissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma delle reti Mediaset, che va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana di Canale 5, come al solito ha regalato avvincenti colpi di scena ed importanti novità riguardanti i troni di ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Luigi si avvicina : restano solo Giorgia - Irene e Sonia : Uomini e Donne è attualmente in pausa per le festività natalizie, tuttavia oggi 27 dicembre c'è stata una nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show che va in onda dal lunedì al venerdì nelle programmazioni pomeridiane di Canale 5. Il programma ''cult'' delle reti del ''biscione'' Mediaset come al solito regala gustose novità per gli appassionati del trono classico e del trono over. Le Anticipazioni ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : l'addio ad Andrea Dal Corso che scoppia in lacrime : Prosegue il perCorso di Teresa Langella nello studio di Uomini e donne e le Anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che assisteremo ad un bel po' di colpi di scena. La tronista, infatti, maturerà una scelta a dir poco clamorosa che in studio lascerà tutti senza parole: l'eliminazione finale di Andrea Dal Corso, il quale verrà fatto fuori dal parterre di corteggiatori al punto da non ...

Anticipazioni U&D oggi 20 dicembre - Andrea contro Teresa : 'Devi stare zitta' : oggi 20 dicembre, nuovo appuntamento alle ore 14,45 circa su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Dopo aver visto i tre appuntamenti di questa settimana dedicati al trono over, ecco che oggi pomeriggio verrà dato spazio ai protagonisti del trono classico con la messa in onda delle nuove puntate dedicate ai tronisti che proseguono il loro percorso alla ricerca del grande ...

U&D Anticipazioni : Tina fa uno scherzo ad Angela - Riccardo tra Noel e Armando : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono over si soffermano su Angela e Riccardo Guarnieri. Se la dama è stata protagonista di un siparietto divertente insieme al fratello di Tina Cipollari, il cavaliere tarantino avrebbe già dimenticato Ida Platano, sentendo Noel. Trono over: il ...

U&D Anticipazioni : baci appassionati tra Gemma e Rocco - Alessio litiga con Barbara : Le anticipazioni della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne registrata sabato 15 dicembre si soffermano su Gemma Galgani e Barbara De Santi: se la dama di Torino ha rivelato che la conoscenza con Rocco sta proseguendo a gonfie vele, la maestra è stata accusata da Alessio per un suo atteggiamento sopra le righe, quando si è voluta intromettere in una discussione tra lui, Luisa e Laura. Uomini e Donne: Gemma Galgani e Rocco, passione ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : elimina Andrea Dal Corso e lui scoppia a piangere : Arrivano nuove Anticipazioni dall'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico. Nei giorni scorsi, infatti, i tronisti in carica sono ritornati in studio per le nuove puntate del programma quotidiano di Maria De Filippi che avremo modo di vedere nel Corso delle prossime settimane in televisione. Anche in questo caso non sono mancati i colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla bella Teresa Langella, la quale ha scelto di eliminare ...

Anticipazioni U&D : Andrea Cerioli elimina Federica - Lorenzo bacia Giulia e scatena il caos : Ieri, 13 dicembre, c'è stata una nuova registrazione della trasmissione Uomini e Donne che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Il popolarissimo dating show del ''biscione'' Mediaset, come al solito, ha regalato una puntata ricca di novità ed Anticipazioni. Nella puntata registrata questo giovedì sono successe molte cose tra cui l'eliminazione di Federica da parte di Andrea Cerioli e i baci del tronista Lorenzo nel corso delle esterne ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo ammette la preferenza per una corteggiatrice : Ieri, 13 dicembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 che ormai da anni riempie i pomeriggi degli italiani. Il programma del ''biscione'' Mediaset, come al solito, regala importanti novità ed Anticipazioni interessanti per tutti quelli che amano questo programma televisivo e, più in generale, il gossip nostrano. Nella puntata registrata ieri ci sono stati tantissimi colpi di scena, in ...

Anticipazioni U&D oggi 14 dicembre : l'addio di Andrea Dal Corso alla tronista (VIDEO) : Prosegue l'appuntamento in televisione con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, di cui oggi pomeriggio avremo modo di vedere un nuovo atteso appuntamento dedicato al trono classico, che si preannuncia ricco di sorprese. Sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sono state fornite le primissime Anticipazioni su quello che succederà in puntata, dove assisteremo all'addio finale ...

Anticipazioni U&D - Lorenzo in forte crisi e Maria De Filippi lo avverte che rischia due no : Le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e Donne trono classico di ieri pomeriggio rivelano che ci sono delle grandi novità che riguardano in primis il trono di Lorenzo Riccardi, il quale continua ad essere uno dei tronisti più chiacchierati e discussi di quest'anno. Il giovane milanese è stato protagonista di due esterne molto intense con Claudia e Giulia ma, una volta rientrati in studio, ha ammesso di essere in crisi ...

Anticipazioni U&D oggi 13 dicembre : sedute della scelta per due fidanzati del pubblico : oggi, giovedì 13 dicembre, penultimo appuntamento in televisione con Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi, di cui vedremo in onda una nuova puntata del trono classico. In queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset sono state fornite le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei prossimi appuntamenti e possiamo svelarvi che la puntata si ...