Anno nero al botteghino ma gli italiani migliorano

Il CapodAnno nero del football americano : Il football è ricco, il football è appassionante, il football è anche isterico e dipende solo dai risultati, in Europa come in America, che si giochi con un pallone sferico o ovale, coperti di armature e di caschi o solo di parastichi, il football è imponderabile, con i sei quarterback più pagati, dai 33.5 milioni di dollari di Aaron Rodgers ai 30 di Matt Ryan, ai 28 di Kirk Cousins ai 27.5 di Jimmy Garappolo, ...

Un Anno di calcio - la Juventus piazza il colpo del secolo : CR7 è bianconero : Si è chiuso un anno di sport, sono state tante le emozioni, le delusioni ed i… colpi di calciomercato. Estate bollente quella che ha regalato il colpo del secolo, la Juventus si è assicurata il calciatore più forte al mondo: Cristiano Ronaldo. L’addio al Real Madrid sembrava ormai certo per il portoghese ma nessuno si sarebbe aspettato un trasferimento in Italia. Il calciatore ha da subito dato la disponibilità alla Juventus, ...

Le navi della flotta del Mar Nero hAnno passato in mare più di 5000 giorni - : Le navi della flotta del Mar Nero hanno trascorso in mare nel 2018 oltre 5000 giorni superando le cifre pianificate di due volte, riporta la flotta. "Gli equipaggi delle navi della flotta del Mar Nero ...

L'Anno nero di Facebook - mese per mese : Un anno orribile. Difficile definirlo in altro modo. mese dopo mese, nel 2018 Facebook ha visto affastellarsi problemi e perdite finanziarie. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati, ...

Facebook - l'Anno nero di Mark Zuckerberg : Scheda . L'annus orribilis del social network più grande al mondo. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati degli utenti, passando per lo scandalo di Cambridge Analytica

Facebook : l'Anno nero di Mark Zuckerberg - mese per mese : Scheda . L'annus orribilis del social network più grande al mondo. Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati degli utenti, passando per lo scandalo di Cambridge Analytica

Dal contratto a fake news e aggressioni - il 2018 Anno nero per i medici del Ssn : ... poi la gravissima carenza dei medici, a seguire il deficit di posti per i neolaureati che sono costretti ad emigrare e infine la caduta di fiducia nei confronti della politica". "Con un po' di ...

Morti sul lavoro 2018 : Anno nero per la Lombardia : Sono purtroppo ben 53 i lavoratori che hanno perso la vita in Lombardia nel 2018 mentre svolgevano la loro mansione. Tanti, ancora troppi secondo la Cgil Lombardia, i cui dati consentono a fine anno ...

L'Anno nero di Mark Zuckerberg : in un anno Facebook ha perso un terzo del valore : Ma gli ultimi dodici mesi del suo fondatore ricordano in mondo sinistro la rappresentazione di Wired: Zuckerberg ha ricevuto una serie continua di colpi, che ne hanno incrinato l'immagine di simbolo ...

India - smog record a New Delhi : misure d’emergenza - il 2018 Anno nero per l’inquinamento : A New Delhi le autorità sono state costrette ad introdurre misure d’urgenza dopo che le centraline di monitoraggio hanno registrato livelli record di inquinamento: i dati rilevati nelle scorse ore indicano nell’aria un livello “grave” di concentrazione di particolato che varia tra 445 e 450 (qualsiasi livello al di sopra di 400 è considerato rischioso per la salute). L’ente di controllo per l’inquinamento ...

Wanda Nara - gli scatti in bianconero che fAnno infuriare i tifosi interisti : Sempre protagonista sui social con i suoi messaggi enigmatici, Wanda Nara stavolta ha pubblicato gli scatti della sua ultima campagna pubblicitaria in cui indossa un maglione bianconero. Con l'accordo ...

Abusi edilizi - debiti fiscali e case popolari : l'Anno nero dei genitori dei leader grillini : La maledizione dei padri travolge i figli nel M5s. Dopo Luigi Di Maio e Paola Taverna, tocca ad Alessandro Di Battista. Il leader del futuro, non troppo lontano, non è ancora sbarcato in Italia, dopo ...

2018 Anno nero per i giornalisti : 80 morti in tutto il mondo. Il rapporto di Rsf : PARIGI. Ne sono stati uccisi 80 in giro per il mondo, segnando un aumento dopo tre anni di calo. L'anno scorso hanno perso la vita 65 giornalisti, uccisi per aver esercitato la loro missione d'informazione.Tra le vittime di quest'anno, vi sono 63 ...

Anno nero per la stampa - 80 giornalisti uccisi nel mondo : "Mestiere pericoloso" : Lo denuncia Reporters sans Frontieres nel suo rapporto annuale. E la copertina dell'edizione di Time è dedicata ai reporter...