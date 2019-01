Animali | sos freddo | i consigli dell’esperto per la salute dei cani

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Primi giorni dell’anno contraddistinti dal, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori didomestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni sulladei loro amici a 4 zampe. A ricordarlo all’AdnKronosè Marco Melosi, presidente Anmvi – Associazione nazionale medici veterinari italiani.Questa ondata diartico, precisa l’esperto, è particolarmente pericolosa “soprattutto per iche dormono fuori, anche se di per sé sono ben temprati – osserva Melosi – Comunque, quando le temperature si fanno rigide, converrebbe farli dormire ...