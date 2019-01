Ambiente - Costa : 15 obiettivi raggiunti in 7 mesi al ministero : Legge SalvaMare, dissesto idrogeologico, economia circolare, assunzioni al ministero dell’Ambiente, lista dei siti di stoccaggio rifiuti, plastica, piano lupo, Commissione Via-Vas, stop all’inceneritore nella Valle del Mela, Terra dei Fuochi, tracciabilità dei rifiuti, educazione ambientale, imballaggi, una nuova sede per il ministero dell’Ambiente e 92 nuove zone speciali di conservazione. Quindici obiettivi raggiunti in sette ...

Ambiente - il Ministro Costa : istituite 92 nuove aree protette nel Mezzogiorno : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato ieri sera i decreti per l’istituzione di 92 nuove aree protette: si tratta di Zone di speciale conservazione (Zsc) in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Nello specifico, 24 sono in Puglia (tra le quali le Isole Tremiti e la Foresta Umbra), in Molise ce ne sono 25 (tra cui le foci del Tringo e del Biferno), 42 in Abruzzo (tra cui il Lago di Scanno, il Sirente-Velino, il Monte ...

Ambiente - Costa sull’accordo Ue per la plastica monouso : giornata importante : “Una giornata importante per tutti coloro che si battono da tempo per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari del Pianeta. Aspettiamo di leggere il testo definitivo ma intanto sono soddisfatto perché Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo in tempi molto brevi, al di là delle aspettative”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che domani parteciperà al Consiglio europeo dei ...

Clima - il ministro dell’Ambiente Costa : “L’Italia si candida per ospitare la conferenza Onu Cop26 nel 2020” : L’Italia è in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e all’altezza di una grande sfida: si candida, infatti, ad ospitare la Cop26, la conferenza dell’Onu sul Clima, nel 2020, che è un impegno politico, finanziario e logistico significativo. “Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura proprio pochi minuti fa”, ha twittato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, da Katowice, dove sta per ...

Ambiente : il Ministro Sergio Costa incontra la Coalizione Clima : Si è svolto presso il Ministero dell’Ambiente di via Cristoforo Colombo l’incontro tra la Coalizione Clima italiana e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Al tavolo del dibattito i membri della Coalizione, dopo aver ricordato il pesante monito arrivato dall’ultimo report dell’IPCC e dalla lettera congiunta firmata da 16 Capi di Stato tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno manifestato le proprie preoccupazioni ...

Ambiente - Costa pensa a decreto ad hoc per lotta a dissesto idrogeologico : Approntare entro dicembre un decreto legge per la lotta al dissesto idrogeologico , con risorse fino a 10 miliardi . E' questa l'ipotesi al vaglio del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa . Parlando ...

Ambiente - Costa : “Tavolo congiunto per la bonifica del fiume Sarno” : “Facciamo un tavolo congiunto e decidiamo cosa fa il Governo, cosa fa la Regione e cosa fanno i Comuni”. Lo ha detto stamane a Scafati (Salerno) il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlando dell’emergenza ambientale del fiume Sarno durante un incontro promosso dal locale MeetUp. “Uno dei problemi per cui questa vicenda non si e’ risolta – ha spiegato Costa – e’ che ci sono tutta una ...

Ambiente - Costa : “Grazie a Greenpeace per l’iniziativa anti plastica” : Soddisfazione e un ‘grazie’ del Ministro dell’Ambiente Costa a Greenpeace per l’iniziativa di questa mattina, in cui alcuni attivisti hanno portato in una delle principali vie dello shopping milanese, un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta per denunciare i danni causati al Pianeta dal consumismo eccessivo. “Ogni iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini – ha ...

Ambiente - il Ministro Costa : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare” : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare dove mette al centro la figura dei pescatori come alleati della salvaguardia del mare e non in contrapposizione. Per salvaguardare e tutelare l’Ambiente dobbiamo fare rete. Se ci mettiamo in una posizione di contrapposizione sbagliamo. Loro, i pescatori e non solo loro, ma anche le associazioni che si vogliono mettere a disposizione, grazie alla legge potranno fare rete”. Lo ha ...

Bollo auto 'a consumo' : la proposta del ministro dell'Ambiente - Sergio Costa : L'ultima riforma del Bollo auto risale al 2006. In quella data fu introdotto un elemento di progressività per il pagamento della tassa automobilistica basato su due differenti criteri. Innanzitutto, la potenza stessa del veicolo. E poi la classe di emissioni inquinanti. Da quest'ultimo aspetto deriverebbero le varie sigle Euro 0, Euro 1, Euro 2 e così via. A partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta un'ulteriore novità. Infatti, il ...

"Ringraziamo il ministro della preziosa presenza di oggi -afferma Danilo Selvaggi, direttore generale della Lipu-BirdLife Italia- e di quanto di importante ha detto in generale sull'Ambiente e in particolare annunciando il completamento di rete Natura 2000, per la quale occorre anche,

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - "Per fare vero ambientalismo e costruire il futuro occorre conoscere e avere passione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo al convegno organizzato da Lipu-BirdLife Italia e Fondazione Cariplo a Milano dal titolo 'Natura 2000. Nuova vita alla

Incentivi auto elettrica, arriva l'ok del ministro dell'Ambiente Sergio Costa: ultime notizie, 'Possibili per le vetture Euro 3'.

Italian Exhibition Group : il Ministro dell'Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy : Fino a venerdì 9 novembre l'intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. La 22a ...