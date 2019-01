Altro che Koulibaly | siamo più razzisti di quanto pensiamo E il test che ho fatto lo

Avanti un Altro torna in tv ma senza Michelone - morto nel sonno : Un grave lutto negli ultimi giorni del 2018 ha coinvolto la grande famiglia di Avanti un altro, il popolarissimo game show della fascia oraria del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, che sta per tornare nuovamente in onda in tv a partire dal 7 gennaio. È venuto a mancare infatti Michele Volpi, meglio noto al grande pubblico del fortunato programma Mediaset con l'appellativo di 'Michelone' per essere stato uno dei valletti del ...

Montezemolo speranzoso sulle condizioni di Schumacher : 'Ma non dico Altro' : Sono passati cinque anni dal terribile incidente sugli sci dell'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher, ma nessuno si è dimenticato di lui. Anzi, tutti sperano ancora di poterlo rivedere sorridente e felice, come appariva al pubblico subito dopo uno dei tantissimi gran premi conquistati. Nonostante le notizie ottimistiche trapelate da alcuni media britannici nei giorni passati, in pochi conoscono le reali condizioni di salute del sette ...

Uccide una bimba di 7 anni nel parcheggio di un supermercato a Houston : feriti la madre e un Altro figlio : Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas,...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

San Silvestro e Capodanno - perché uno è festivo e l’Altro no? : Nel mondo occidentale il giorno festivo è il 1 gennaio, Capodanno, ma la festa e la mangiata si fanno la sera precedente, quella di San Silvestro, il 31 dicembre, la vigilia in cui si fa il veglione, cioè si sta svegli fino a mezzanotte, al giorno e all’anno nuovo. Tutto accade nella notte fra l’ultimo giorno di un anno, in questo caso del 2018 e il primo del successivo, per il 2019. Dalla notte dei tempi è momento di espiazione, di chiusura di ...

Half-Life 2 : disponibile dopo 9 anni una mod che migliora grafica - sonoro e molto Altro : I ragazzi di HL2MMod hanno recentemente rilasciato una nuova mod per il celebre Half-Life 2 che punta a migliorare (tra le altre cose) le meccaniche di gioco e di combattimento dando al giocatore più opzioni per affrontare le varie situazioni. Come riporta DSOG, Half-Life 2 : MMod introduce anche un'IA migliorata, nuove abilità per i soldati nemici, un comparto grafico e sonoro migliorato e come se non bastasse va anche a risolvere qualche ...

Rai - l'indiscrezione impensabile : un programma ad Alba Parietti - Altro che sovranismo : Un'indiscrezione molto poco sovranista sul futuro della Rai. O meglio, su un futuro programma della Rai. Voci di cui dà conto il settimanale Vero, secondo il quale Alba Parietti, 57enne, potrebbe presto avere un programma tutto suo, in onda su una delle reti di Viale Mazzini. Un progetto ancora mist

Università - Altro che blocchi e tagli. Grazie alla manovra saranno assunte più persone : In questi giorni, sono circolate delle voci catastrofistiche e del tutto infondate su un provvedimento presente nella legge di bilancio: quello che pospone al 1 dicembre l’assunzione a tempo indeterminato nelle Università. Si sono viste le reazioni isteriche più disparate, a partire da docenti che hanno incitato i propri studenti a lasciare il nostro Paese (come se tutti gli studenti dovessero essere assunti all’Università) o gente che ha ...

Bussetti : Altro che aumento stipendi : Il ministro Marco Bussetti, intervistato dal settimanale ‘Gente‘, interviene sull’argomento dello stipendio dei docenti. In rete non si è ancora spenta l’eco dello sdegno provocato dalla decisione di aumentare quello dei dirigenti scolastici. Sotto accusa è l’entità dell’incremento, giudicata eccessiva dalla comunità degli insegnanti. L’Italia detiene il primato negativo in Europa relativamente alle ...

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un Altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...

