Allerta Meteo Emilia-Romagna | vento forte | mare agitato e temperature sottozero

Meteo - arriva il gelo. Allerta per i venti forti e la neve : le regioni più a rischio : Dove nevicherà in Italia nelle prossime ore? A causa dell'arrivo di aria gelida dalla Russia e dal Nord Europa, sono previsti venti freddi e nevicate su gran parte dell'Italia, in particolare al Centro Sud, dove la protezione civile ha anche dichiarato Allerta gialla per le avverse condizioni Meteorologiche. Meglio al Nord, dove il tempo è soleggiato ma con nebbia.Continua a leggere

Allerta Meteo Puglia : arriva la neve - anche a quote basse : Brusco calo delle temperature in Puglia a partire dalla serata di oggi con possibilità di nevicate anche a quote basse: la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo con criticità gialla, valido dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, per venti forti a burrasca settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte, nevicate sulla zona centro-settentrionale fino a quote di 400-600 metri, in estensione fino al livello del ...

Campania - diramata l'Allerta Meteo dal 3 gennaio : prevista neve anche in pianura : Oramai ci siamo, il 2019 e il mese di gennaio sono ufficialmente entrati nel vivo e fin da subito le previsioni meteorologiche hanno fatto parlare di sé con notizie riguardanti un po' tutta l'Italia. L'arrivo del freddo e del gelo è previsto su tutta la penisola italiana, ma nelle scorse ore la Protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta meteo, inoltrata alle amministrazioni comunali e alle autorità competenti, in quanto a ...

Gelo dalla Russia : temperature giù di 15° e Allerta vento Meteo : Il tempo resta soleggiato al Nord con qualche nebbia in pianura. Al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Al Sud deboli nevicate, anche a bassa quota. Dal 2 gennaio freddo e temperature in picchiata fino a sotto lo zero

Allerta Meteo - tanta neve in arrivo al Centro/Sud : accumuli abbondanti fin sulle coste tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Gennaio [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo criticità gialla valido il 2 e 3 gennaio a causa del vento forte con possibili raffiche sui monti della regione. Una depressione fredda in rapido movimento dalla Scandinavia verso i Balcani determinerà l’afflusso di intense correnti da nord sulle Alpi Orientali: tali correnti saranno anche molto fredde in quota. Domani e giovedì sui monti della regione si ...

Allerta Meteo Liguria : domani freddo e venti di burrasca a 120 km/h : Il centro Meteorologico Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizzerà la giornata di domani con raffiche a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Contestualmente, lo zero termico scenderà passando dai 3000 metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l’azione combinata di vento e basse temperature determina, nella seconda parte della giornata, ...

Allerta Meteo in Sicilia : la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale ha emanato un aggiornamento delle condizioni di rischio idrogeologico con Allerta meteo gialla per la sera di oggi fino alla mezzanotte, per Palermo e il resto della Sicilia settentrionale. Lo comunica una nota del comune di Palermo. L'articolo Allerta meteo in Sicilia: la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : Il quadro Meteorologico in Veneto prevede per mercoledì e giovedì venti forti o molto forti da nord-nord ovest in quota, a tratti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sulle zone Montane e Pedemontane del territorio per le intere giornate del 2 e 3 gennaio 2019 ...

Allerta Meteo - sarà una Notte di San Silvestro da lupi al Sud : CICLONE sullo Jonio - BUFERE DI NEVE fino a quote collinari [MAPPE] : 1/23 ...