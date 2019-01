Agenzia delle entrate | saldo e stralcio per oltre 12 milioni di posizioni debitorie

Fattura elettronica verso soggetti privati : gli aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 28 dicembre 2018 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n°527125, entrato in vigore ieri, che introduce importanti novità in tema di emissione della Fattura elettronica nei confronti di soggetti privati non titolari di Partita Iva, in pratica la stragrande maggioranza dei consumatori finali. In particolare le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate riguardano i fornitori di servizi di ...

Manovra - arriva il saldo e straccio delle cartelle Equitalia – Agenzia delle Entrate : Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, approvato con voto del Senato a notte inoltrata, è stata inserita anche una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sarà in vigore fino al 30 novembre del prossimo anno.Continua a leggere

Casting per lo spettacolo Sanremo Musical e per l'Agenzia Le Perle delle Muse : In queste settimane ci sono delle Selezioni in corso per la ricerca di cantanti/attrici e ballerini per la realizzazione dello spettacolo Sanremo Musical, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo nel mese di aprile 2019. Intanto sono aperte delle ricerche anche per trovare hostess e modelle per eventi che si svolgeranno in vari luoghi del Nord Italia per la nota agenzia Le Perle delle Muse. Sanremo Musical Per lo spettacolo dal titolo ...

Fattura elettronica : no del Garante Privacy alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate : L'obbligo di Fatturazione elettronica scatterà tra meno di due settimane e, ora, arriva un ulteriore paletto da parte del Garante della Privacy. Allo scopo, infatti, di limitare qualunque tipo di danno alla Privacy dei contribuenti, Il Garante ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non potrà archiviare automaticamente tutti i dati derivanti dal ricevimento della documentazione elettronica. L'amministrazione finanziaria potrà archiviare in uno ...

Niente cartelle a Natale : Agenzia delle Entrate sospende le notifiche fino al 6 gennaio : Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, l'invio di cartelle esattoriale ai contribuenti sarà sospeso "con l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno. Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268mila atti che resteranno invece 'congelati' ad eccezione di quelli inderogabili", spiega Agenzia delle Entrate - Riscossione.Continua a leggere

Fattura elettronica - bocciata banca dati Agenzia delle Entrate. Stop ai dati sanitari : Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle Entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati e no alla Fatturazione elettronica per le...

Mediolanum - accordo con Agenzia delle Entrate per 72 milioni. Deciderà Corte Ue su quota Fininvest dopo scontro con Bce : Il gruppo Mediolanum ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 72 milioni di imposte, interessi inclusi, dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandese Mediolanum International Funds. A pagare saranno Banca Mediolanum e Mediolanum Vita. Per tali annualità il Gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana ed irlandese per ottenere una rettifica ...

Fatturazione elettronica : le ultime FAQ dall’Agenzia delle Entrate : ultime notizie 16/12 – Arrivano in queste ultime ore alcuni chiarimenti sulla Fatturazione elettronica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di utili FAQ aggiornate a dicembre 2018. Le FAQ (Frequently Asked Questions) sulla Fatturazione elettronica: dal 1° gennaio al via per migliaia di professionisti L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) sul proprio portale, in previsione ...

Corona - l'Agenzia delle Entrate vuole 14 - 5 milioni. Il Tribunale : «Con 4 ospitate in tv ha incassato 200mila euro» : Ancora guai per Fabrizio Corona: l'Agenzia delle Entrate chiede infatti all'ex paparazzo dei vip e alle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate, secondo quanto...

Fabrizio Corona - nuovi guai : l'Agenzia delle Entrate pretende 14 milioni di arretrati : nuovi grossi guai in vista per Fabrizio Corona. Alle oramai interminabili vicende giudiziarie e di cronaca nelle quali si trova coinvolto, il popolare 'Re di paparazzi' deve aggiungere una nuova e pesantissima grana con l'Agenzia delle Entrate. La notizia è di oggi, e proviene dal Tribunale di Milano. Al Palazzo di Giustizia meneghino, presso la sezione "Misure di Prevenzione", è avvenuta un'udienza volta a verificare tutti i crediti nei ...

Corona - l'Agenzia delle Entrate vuole 14 - 5 milioni. Il Tribunale : «Con 4 ospitate in tv ha incassato 200mila euro» : Ancora guai per Fabrizio Corona: l'Agenzia delle Entrate chiede infatti all'ex paparazzo dei vip e alle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate, secondo quanto...

L'Agenzia delle Entrate chiede 14 - 5 milioni a Corona : Un conto da 14,5 milioni di euro. Tanto chiede L'Agenzia delle Entrate all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Sarebbero tasse non versate e la richiesta è emersa da un procedimento presso il ...

Tasse non versate - Corona deve 14 - 5 milioni all'Agenzia delle Entrate 'Per 4 ospitate 200mila euro' : Fabrizio Corona deve all' Agenzia delle Entrate circa 14,5 milioni di euro di Tasse non versate. È emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei ...

Concorso Agenzia delle Entrate - data e sede rinviate : come prepararsi : Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 14 dicembre 2018, è stato reso noto il rinvio della pubblicazione del diario delle prove per il Concorso Agenzia delle Entrate 510 Funzionari Amministrativo-Tributari: data e sede d’esame si sapranno quindi il 1° febbraio 2019. Scarica il comunicato ufficiale Concorso Agenzia delle Entrate: la prima prova La prima prova del Concorso dell’Agenzia ...