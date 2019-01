Afghanistan | razzo contro un mezzo militare italiano | nessun ferito

Afghanistan : razzo su blindato italiano : 12.50 Un razzo Rpg è stato lanciato contro un blindato italiano in esercitazione in una base militare afghana vicino a Herat, nell'Afghanistan occidentale. Nessuna conseguenza per i militari a bordo. Il razzo ha mancato il bersaglio e il "Lince" ha avuto solo danni da schegge. A lanciare il razzo, nell'attacco alla base in cui gli italiani addestrano le truppe afghane,sono stati 2 agenti della polizia di frontiera. Uno è stato ucciso, il ...