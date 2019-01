Afghanistan | razzo contro un blindato Lince | nessun italiano ferito Ucciso attentatore

Afghanistan - razzo lanciato contro mezzo italiano. Ministero : “Militari stanno bene” : Un razzo Rpg è stato lanciato questa mattina contro un veicolo blindato Lince non lontano da Herat, nell'Ovest dell'Afghanistan, dove i militari italiani erano impegnati in un'attività di addestramento. Il razzo è esploso vicino al mezzo, senza provocare feriti. L'esplosione ha provocato qualche danno al blindato, non colpito direttamente ma raggiunto da schegge. "Nessun allarme" dopo il lancio di un razzo Rpg contro un blindato italiano ...

Afghanistan : razzo su blindato italiano : 12.50 Un razzo Rpg è stato lanciato contro un blindato italiano in esercitazione in una base militare afghana vicino a Herat, nell'Afghanistan occidentale. Nessuna conseguenza per i militari a bordo. Il razzo ha mancato il bersaglio e il "Lince" ha avuto solo danni da schegge. A lanciare il razzo, nell'attacco alla base in cui gli italiani addestrano le truppe afghane,sono stati 2 agenti della polizia di frontiera. Uno è stato ucciso, il ...

Afghanistan - razzo esploso contro mezzo blindato italiano : “Nessun ferito tra i militari” : Un razzo Rpg è stato esploso nei pressi di un blindato militare italiano nella base addestrativa vicino a Herat, in Afghanistan. A sparare con il lanciarazzi sarebbero stati due agenti della polizia di frontiera locale, ma non ci sarebbero feriti del contingente italiano: "Uno degli assalitori è stato ucciso e un altro è stato arrestato".Continua a leggere