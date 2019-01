Afghanistan | razzo colpisce la parte posteriore di un blindato italiano Nessun militare

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) È stato lanciato alle 11, ora locale. E ha colpito, almeno in, il latodel "lince", mezzo in dotazione al contingentein. È accaduto a circa 20 chilometri a nord di Herat e a colpiredelè stato unRpg. Secondo le prime ricostruzioni e le fonti del ministero della Difesa,o dei militari italiani sarebbe stato coinvolto o ferito. Il gruppo si trova nell'area per un'attività di formazione e addestramento della "border police" afghana.Intanto, da Roma, Elio Vito, vicepresidente dei deputati di Forza Italia ha dichiarato in una nota il suo sostegno e la sua solidarietà nei confronti dei militarin italiani. E ha aggiunto: "Il governo farebbe bene a non mettere in discussione questa missione internazionale, recentemente approvata alla unanimità ed evidentemente ancora necessaria".