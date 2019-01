Affitto negato agli stranieri | Maestri Possibile dopo la video-inchiesta del Fatto it

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) I privati sono arrivati a chiedere il permesso di soggiorno, mentre le agenzie immobiliari davano per già occupati appartamenti che in realtà non lo erano. “Una nuova apartheid“. Così Andreadella segreteria nazionale diha definito i comportamenti denunciati dalladelquotidiano.it sulle discriminazioni che glisubiscono a Milano quando devono cercare un alloggio in. Alberto Marzocchi si è rivolto a Tay Vines, noto youtuber che viene dal Togo e vive a Lecco da otto anni, per documentare anche nel capoluogo lombardo quello che già veniva denunciato da diversi casi in tutta Italia: proprietari di casa che rifiutano di accettare inquilini“Una nuova apartheid si aggira per l’Italia: quella dei migranti, a cui viene negata anche la possibilità di cercare un appartamento in”, dice. ...