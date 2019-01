Accusava dolore alla schiena | dopo una radiografia l’assurda scoperta | per trent’anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ha vissuto 30 anni con diversi aghi da agopuntura attornocolonna vertebrale. E’ successo in Canada e la protagonista è una donna di 94 anni di origine coreana, ricoverata all’ospedale universitario di Toronto dove, grazie a semplici raggi X, i medici hanno scoperto la presenza degli aghi nella paziente il cui caso è stato analizzato da ‘Bmj Case Reports‘: si tratta infatti del più lungo periodo di permanenza conosciuta di questo tipo di aghi in un corpo umano. La donna era stata presa in carico dall’ospedale in seguito ad una caduta accidentale. I medici avevano riscontrato un’infezione urinaria, ma anche dei doloriche la paziente non riusciva a localizzare. I muscoli attornocolonna e quelli dell’anca risultavano particolarmente insensibili al tocco.Per escludere una frattura si è deciso di fare delle radiografie ...