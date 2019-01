Abolire i campi rom significa alimentare il lavoro coatto Più o meno come i centri per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Da al40 anni i “nomadi” italiani altro non sono che i laboratori di quella sperimentazione sociale che, al di là del suo presunto successo, viene poi replicata con disinvoltura in contesti analoghi, riproducendola con modalità spesso simili. Non è un caso che quando si parla di diritti dei rom gli attivisti, forti dell’esperienza che non viene solo dalle rime di Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, mettono in guardiala loro violazione sia il segnale di qualcosa che, prima o dopo, investirà altre fasce di popolazione.Forse nessuno l’ha notato ma il governo Conte pensa dila povertà in Italia con la stessa modalità con la quale la giunta Raggi pensa dirom: offrireutilizzando un esercito di precari e puntando su straordinari “mentoring” o “navigator”. Entrambi scelgono la via della semplificazione, facendo diventare ...