A che punto siamo con la procreazione medicalmente assistita in Italia

Trade war Usa-Cina. A che punto siamo? : Se con questo round si faranno progressi, i funzionari commerciali cinesi, guidati dal vice premier con deleghe all'Economia, Liu He , andranno a Washington la settimana seguente, o poco dopo, per ...

Punto G - il Kamasutra che aiuta a raggiungere l’orgasmo : Come stimolare il Punto G? Attraverso il Kamasutra che aiuta a raggiungere l’orgasmo in fretta, regalando un piacere intenso. Scoperto negli anni Cinquanta grazie agli studi di Ernest Gräfenberg, celebre medico tedesco, il Punto G è una zona erogena femminile molto sensibile, da anni al centro del dibattito. Si tratta di un’area situata nella parete anteriore della vagina a 4 cm dall’ingresso e costituisce l’area ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : il punto sulla Pro Piacenza - diretta gol live score - 27 dicembre - : RISULTATI SERIE C: sono quattro le partite che giovedì 27 dicembre chiudono la 19giornata, vedremo come saranno aggiornate le Classifiche dei tre gironi.

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : il punto sul girone A - diretta gol live score - 19giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 26 dicembre, ultima giornata dell'andata.

A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? : Parigi. A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? A diciannove mesi dalla sua ascesa dirompente sul gradino più alto della République è già tempo di bilanci sui giornali parigini, mentre la rabbia dei gilet gialli continua a scorrere lungo le strade della Francia profonda e tra i man

Fortnite : a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali per combattere la ludopatia : La ludopatia, specie se minorile, è davvero una brutta piaga, combattuta nei centri specializzati a suon psicologi e psichiatri esperti.Ebbene, come possiamo vedere sulla loro pagina Facebook, un punto vendita Space One sito a Lucca ha pensato bene di ridurre la vendita delle ricariche digitali con l'intento di non contribuire alla diffusione di questa piaga, e di dare un chiaro messaggio di sensibilizzazione ai giocatori e genitori in primis.I ...

Manovra - maxiemendamento oggi in Senato : a che punto sono i lavori : (Foto ANSA/MASSIMO PERCOSSI) È atteso per oggi alle ore 16 in Aula al Senato il maxi-emendamento del Governo alla Manovra 2019 e su questo porrà la questione di fiducia. Lo hanno riferito Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De Petris (LeU), dopo la conferenza dei capigruppo. Infuriate le opposizioni, perché di fatto dovranno accordare la fiducia quasi a scatola chiusa. Quindi, la commissione bilancio termina i lavori senza aver votato. Alle 22 di oggi ...

Di Maio fa la lista - a che punto siamo? : Venti punti , elencati uno dietro l'altro e messi bene in evidenza sui social. Luigi Di Maio fa la lista delle 'cose fatte' ; di quelle, cioè, che sono entrate nella legge di bilancio gialloverde e ...

A che punto siamo sugli accordi sul clima dopo la Cop 24 : Al summit sul clima in Polonia è stato approvato il Katowice climate Package, il manuale di istruzioni per applicare l'accordo di Parigi. È il risultato di una Cop complicata, a causa di complessità ...

Caso Wanda Nara - si accendono i riflettori sui rinnovi ‘farsa’ : servono modifiche al regolamento - si prenda spunto dall’NBA : La prassi di chiedere fantomatici rinnovi di contratti che in realtà hanno scadenze lunghissime deve terminare, per il bene del nostro amato calcio Il Caso Icardi, con la moglie Wanda Nara scatenata in tv e sui social, ha riacceso l’attenzione su uno dei problemi più assurdi del calcio moderno: quello dei rinnovi ‘farsa’. Contratto: “regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro ...

Bologna-Milan 0-0 : un punto che serve a poco a entrambe : L’ultimo posticipo della 16a giornata di Serie A registra il pari tra Bologna e Milan. La sfida finisce con uno

F1 – Lewis Hamilton fa il punto sul suo 2018 : “la vittoria più difficile! Se penso che ho 5 Mondiali come Fangio…” : Lewis Hamilton ha tirato le somme di un 2018 che lo ha visto vincere il suo Mondiale più complicato: il pilota britannico si è detto inoltre molto orgoglioso di avere 5 titoli Mondiali come il celebre Juan Manuel Fangio La stagione 2018 di F1 è già finita da qualche settimana e adesso anche l’anno sta per volgere al termine. I piloti sono stati invitati dal sito ufficiale della F1 a fare un proprio, personale, recap dell’annata ...

Snowboardcross - parla Michela Moioli : “Punto a far bene in tutte le gare. E nel Team Event Mixed…” : Giunge agli sgoccioli il conto alla rovescia per l’esordio dello Snowboardcross, che vedrà il via della Coppa del Mondo dall’Italia, precisamente da Cervinia, dove da diverso tempo la Nazionale azzurra si sta allenando. Grande attesa per Michela Moioli, chiamata a confermarsi dopo l’oro olimpico dello scorso inverno, che ha rilasciato una lunga intervista al sito della FISI. L’italiana è carica in vista dell’inizio ...