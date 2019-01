9 futurist internazionali | chi sono e che cosa prevedono per il nostro futuro - Economyup

economyup

: 9 futurist internazionali: chi sono e che cosa prevedono per il... - Ldvduepuntozero : 9 futurist internazionali: chi sono e che cosa prevedono per il... -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Per la scienza il caos non è né buono né cattivo, è uno status. La cattiva notizia è: per via del caos il sistema può collassare. La buona notizia è: può emergere un nuovo equilibrio, un nuovo modo ...